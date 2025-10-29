Украинские разведчики перехватили разговор, в котором колумбийские наемники приказывают убивать гражданских.

В перехваченном разговоре один из полевых командиров отдает на испанском языке приказ на казнь гражданских украинцев: "Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей".

Далее текст на языке оригинала.

Це зовсім не новина, масові страти українців – їх давня практика. Дивує не це, дивує недооцінка нашим суспільством ворожих планів і масштабів цих планів. Якщо ви думаєте, що у разі поразки, вам просто змінять паспорт і прапор, то ви помиляєтесь. Ніхто не буде жити як раніше. Ніхто. Всіх, хто представляє еліту нації (справжню еліту) – вчених, митців, інтелектуалів, журналістів, духовенство, військових командирів та інш. просто стратять. Закатують, розстріляють, в кращому випадку пошлють гнити у Сибірські табори. Цвіт нації – вчителів, лідерів громадянського суспільства, діячів культури і спорту, чиновників і військових середньої і низової ланки депортують в малозаселені регіони. Тих, з колишніх військових, поліції та інших силових органів, що погодяться працювати на окупанта, відправлять завойовувати нові надбання Кремля, найвірогідніша жертва, це Молдова, потім – країни Балтії. Тих з українського населення, що залишаться, будуть потрохи мобілізовувати до лав ворожої армії. Все українське буде заборонене, за спробу мати і читати українські книжки будуть давати великі строки увʼязнення, будуть звинувачувати у тероризмі і звʼязках з українським підпіллям. Якщо ви думаєте, що втечете за кордон, то 30 мільйонів не втечуть за кордон, бо навіть з окупованих територій багато хто з різних обставин не встигли втекти у 2022 році. Як ні крути, але мільйони залишаться під окупацією.

І ніхто із зовні ні на що не вплине. Ось були масові знищення у Бучі, Купʼянську та інших окупованих містах. І що? Російська влада не лише за це не покарана, вона повернута у світову політику і знову рукоподатна. Путіну аплодує президент США на червоному килимі на землі США, а викрадачка українських дітей Львова-Белова розповідає журналістам, як вона це робила. І нічого! Абсолютно нічого!

Масові вбивства і викрадання українських дітей стали не злочинами, а буденністю.

Росіяни за сприяння Трампа, Орбана, Фіцо, Сі, Моді та інших політиків легалізували російський злочинний режим, повернули його у світову політику і поміняли міжнародні норми. Ці зміни є негласними, але вже можна вбивати і викрадати щоденно, і за це вже нічого не буде.

Українці, за нас ніхто не заступиться, зрозумійте це – ніхто! Світове суспільство знає, що нас можна безкарно вбивати, це стало буденністю. І путінський режим це прекрасно розуміє, саме цього вони і прагнули – змінити світові правила і зробити злочини статистикою, а не жахом.

Тому незрозуміло, чому наше цивільне населення поводить себе так, ніби для нього ніякої війни не існує, ніби для нас всіх не заплановані кому масові захоронення, кому депортаційні потяги у Сибір.

Цивільне населення відійшло від переляку 2022 року, і думає що все минуло, можна не долучатись до захисту свого виживання. Навіть не до оборони країни, як зʼясувалось, це надто складна смислова конструкція для деяких наших співгромадян, а для власного виживання. Адже розмова йде про ваше власне виживання, а не просто про порятунок країни. Коли мені кажуть: а що ця країна мені дала? Я відповідаю – захисників, завдяки яким ти ще досі живий.

З піксельного однострою все виглядає інакше, особливо якщо ти пішов добровольцем. І як це виглядає, я поясню в наступих дописах.