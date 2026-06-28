"Машины на войне – как золото": военные объяснили, почему боевые автомобили считают самым ценным ресурсом

Украинские военные дают автомобилям имена, шутят об их характере и в то же время называют транспорт одним из ключевых факторов выживания на войне. Этими историями защитники поделились во время передачи 20 автомобилей от благотворительного фонда MK Foundation ко Дню Конституции Украины.

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"Машины – как золото. Это один из основных ресурсов. Без автомобилей на фронте вообще не обойтись", –говорит военнослужащий 112-й отдельной бригады территориальной обороны Ярослав.

По его словам, именно транспорт часто определяет, удастся ли вовремя доставить боекомплект, воду, эвакуировать раненых и, в конечном итоге, спасти человеческие жизни.

Ко Дню Конституции благотворительный фонд MK Foundation украинского бизнесмена Максима Криппы передал 20 автомобилей подразделениям Сил обороны Украины. Передача техники состоялась на Европейской площади.

Новые автомобили получили 20 различных воинских частей, среди которых подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. В частности, транспорт передали военнослужащим 157-й и 33-й отдельных механизированных бригад, 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 428-го отдельного батальона беспилотных систем "Тень", инженерно-саперным и другим специализированным подразделениям.

По словам бойцов, на современной войне автомобиль имеет огромное значение. "При работе вблизи линии боевого столкновения транспорт — это первостепенная вещь, которая может спасти человеческую жизнь. От логистики зависит очень многое: перевозка раненых, доставка провизии, питьевой воды и боевых комплектов", – рассказал военнослужащий 428-го отдельного батальона беспилотных систем "Тень" с позывным "Глеваха".

Начальник службы гражданско-военного сотрудничества 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник Виталий Миловидов добавляет, что сегодня враг целенаправленно пытается нарушить логистику украинских подразделений.

"Транспортные средства являются одним из ключевых факторов обеспечения передовых подразделений. Очень часто именно скорость, маневренность и дополнительная защита автомобиля спасают жизни личного состава", – отметил он.

Несмотря на суровые реалии фронта, вокруг автомобилей у военных рождаются и свои традиции. Бойцы фотографируются с новыми машинами на память, а впоследствии нередко дают им имена.

"У нас была машина "Карина" – в честь прежней, потому что очень часто ломалась", – с улыбкой вспоминает подполковник Миловидов.

По словам основателя MK Foundation Максима Криппы, поддержка украинских защитников остается приоритетом фонда, поэтому команда и в дальнейшем будет передавать необходимую технику и помогать военным столько, сколько этого потребуют Силы обороны Украины.

Фонд MK Foundation был создан в мае 2022 года и работает исключительно за счет частного капитала учредителя. За время работы фонд передал Силам обороны Украины более 2100 автомобилей для 337 воинских частей. Общий объем оказанной помощи превысил 1 миллиард 20 миллионов гривен.

Только с начала 2026 года фонд уже передал украинским защитникам более 100 автомобилей. Помимо транспорта, MK Foundation обеспечивает военных генераторами, зарядными станциями, беспилотными системами и другим необходимым оборудованием. Партнерами отдельных проектов фонда выступают киберспортивная организация NAVI, украинская студия GSC Game World, известная по серии S.T.A.L.K.E.R., а также студия киберспортивных трансляций Maincast.