Мариупольцы в Кропивницком получают помощь от Фонда Рината Ахметова

В Кропивницком, в гуманитарном хабе "ЯМариуполь", продолжается выдача продуктовой помощи. Это составляющая системной поддержки, которую Фонд Рината Ахметова оказывает вынужденным переселенцам из Мариуполя.

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Всего в течение лета через центры поддержки "ЯМариуполь" Фонд передал людям 20 тысяч продуктовых наборов. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров "ЯМариуполь" в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU