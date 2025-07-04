Малосольные огурцы сухого посола, которые можно есть через пару часов: быстрый рецепт

Малосольные огурцы – лучшая закуска, которая готовится элементарно просто. Стоит отметить, что готовить их можно с солью и в пакете, а также в банках.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, с солью и специями.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг

соль – 1 ст.л.

укроп – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. Огурцы вымыть, отрезать попки, разрезать пополам. Чеснок очистить, крупно порубить. Зелень мелко порубить.

2. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз. Поставить в холодильник. Через 3 часа (или на следующий день) можно есть.

Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые!

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