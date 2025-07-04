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Малосольные огурцы сухого посола, которые можно есть через пару часов: быстрый рецепт
Малосольные огурцы – лучшая закуска, которая готовится элементарно просто. Стоит отметить, что готовить их можно с солью и в пакете, а также в банках.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, с солью и специями.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соль – 1 ст.л.
- укроп – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
1. Огурцы вымыть, отрезать попки, разрезать пополам. Чеснок очистить, крупно порубить. Зелень мелко порубить.
2. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз. Поставить в холодильник. Через 3 часа (или на следующий день) можно есть.
Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые!
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