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Малосольные огурцы сухого посола, которые можно есть через пару часов: быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,4 т.
Малосольные огурцы сухого посола, которые можно есть через пару часов: быстрый рецепт

Малосольные огурцы – лучшая закуска, которая готовится элементарно просто. Стоит отметить, что готовить их можно с солью и в пакете, а также в банках.

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Как засолить огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов в пакете, с солью и специями.

Малосольные огурцы

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг
  • соль – 1 ст.л.
  • укроп – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

1. Огурцы вымыть, отрезать попки, разрезать пополам. Чеснок очистить, крупно порубить. Зелень мелко порубить.

Огурцы с зеленью

2. Смешать все ингредиенты с солью в пакете, завязать его и хорошо встряхнуть несколько раз. Поставить в холодильник. Через 3 часа (или на следующий день) можно есть.

Приготовление огурцов

Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые!

Готовые огурцы

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