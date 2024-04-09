Люди-Титаны: группа KOZAK SYSTEM совместно с БФ 'МХП-Громаді' продолжат тур военными госпиталями

В соцсетях опубликовали документальное видео о туре морально-психологической поддержки военными госпиталями украинской группы KOZAK SYSTEM, который музыканты реализовали совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді". В ролике вокалист Иван Леньо и другие музыканты рассказывают о мотивации выступлений перед ранеными военными, о разнице между выступлениями перед побратимами вблизи линии фронта и важности эмоциональной поддержки защитников.

Реабилитация и лечение в медучреждениях – сложный этап для защитников. В госпиталях военные находятся далеко от родных, побратимов и боевых задач, часто не ощущаю необходимой моральной поддержки для восстановления.

Чтобы поддержать защитников в госпиталях Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с украинской группой KOZAK SYSTEM зимой 2024-го реализовали тур военными госпиталями "Люди-Титани". В рамках тура музыканты при поддержке благотворителей посетили 5 военных госпиталей в Хмельницком, Трускавце, Виннице, Днепре и Черкассах.

"Часто внимание к лечащимся в госпиталях почти отсутствует. Еще вчера их уважали и благодарили за защиту, а сегодня здесь, в госпиталях, они почему-то оказались как бы на втором плане. Так появилась идея посещать именно военные госпитали и поддерживать наших защитников, которые находятся на лечении", – рассказал Иван Леньо, солист группы Kozak System.

Тур по военным госпиталям получил символическое название – по мотивам одной из новых песен группы "Люди-Титани". Встречи, которые проходят в рамках тура, имеют особый формат: это не классические выступления или концерты, а более творческие встречи, где главными являются диалог и обратная связь.

"Этим туром мы демонстрируем: мы ценим военных не только на передовой, но также когда они особенно уязвимы – во время реабилитации, лечения, адаптации к гражданской жизни. Поэтому важной задачей таких творческих встреч является то, что солист говорит с аудиторией не только с помощью музыки. Такие встречи резонируют: мы видели как военные поют, читают стихи, а главное – высвобождают свои эмоции ", – говорит Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Вернувшимся ребятам и девушкам трудно переживать положительные эмоции. Но не они должны искать, как им жить дальше и адаптироваться к гражданской реальности. В свою очередь, общество должно сделать все, чтобы их возвращение было комфортным. Такие встречи помогают в адаптации", – отмечает Анна Зюзькова, психолог с боевым опытом реабилитационного отделения, участница боевых действий.

Первый тур по военным госпиталям получил волну положительных отзывов как среди самих военных, так и медицинского персонала, тоже нуждающегося в моральной поддержке. Презентация документального видео о туре стала анонсом следующих выездов в госпитале, которые Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с KOZAK SYSTEM запланировали во Львове, Черкассах, Виннице, Чернигове и Харькове.