Нарешті дійшли руки виступити проти однієї фальшивки. Оскільки вона регулярно виринає в стрічці й багаторазово перепощується - може хоч мої френди побачать цей допис і не потраплять в пастку. Отже.

Напевне доводилося бачити в стрічці таке:

"В 11 столітті Київ був найбільшою столицею в Європі, у 10 разів більшим за Париж та у 50 разів більшим за Лондон.

На фасадах Софії Київській зображені чотири королеви: Франції: Анна, Угорщини - Анастасія, Норвегії, а потім Данії - Єлизавета, Англії - Агата".

І далі за текстом, про те, як та Агата була засновницею ледь не всіх королівських родин; що від неї походять король Ричард Хоробре Серце та шотландська королева Марія Стюарт. І на закуску про те, як більшовики хотіли підірвати Софію Київську, але французи, дізнавшись про це, поставили ультиматум, аби храм не чіпали, бо в ньому зображення їхньої королеви.

Бачили таке? Так от.

Все це маячня. Були в св. Софії Київській? Де ви там на фасадах якихось королев бачили? Той, хто збацав цей текст від неграмотності фасад з фрескою, на якій зображено княжу родину, плутає. До того ж останні дослідження дають підстави говорити про те, що на тій фресці не родина Ярслава Мудрого (в т. ч. його дька Анна, майбутня королева Франції), а родина Володимира Великого.

Ідемо далі.

В ХІ ст. кількість населення Лондона - близько 15 тисяч. То що, виходить, Київ мав 750 тисяч, якщо вірити автору того витвору? І від Парижу Київ не міг бути вдесятеро більшим, бо ще в VІ ст. це місто нараховувало близько 20 тисяч населення.

Хто такий Ричард Хоробре Серце я не знаю. Можливо, автор опусу мав на увазі знаменитого Ричарда Лев`яче Серце й переінакшив навіщось прізвисько, не підозрюючи, що Ричард отримав його від арабів не за хоробрість, а за жорстокість. А серед своїх придворних і підданих за життя він був відомий як Ричард Так і Не так - за те, що часто змінював свою думку.

В усякому разі він не був нащадком Агати, бо це зовсім інша династія (Агата належала до Весекської, а Ричард - до Плантагенетів). І Марія Стюарт теж з абсолютно іншої династії.

Взагалі походження королеви Агати точно не відоме, і те що вона була чи то донькою Ярослава Мудрого чи то Володимира Великого, чи то племінницею когось з них - це лише нічим не підтверджена гіпотеза, поряд з кількома іншими (німецька, болгарська, угорська).

І да - історія про те, як "ультиматум Франції" врятував св. Софію Київську є нічим більшим ніж історичною легендою, байкою. Красивою, драматичною, героїчною, романтичною, але не більше.

Тому не треба себе ганьбити, перепощуючи відверті нісенітниці. Давня наша історія і без того дуже красива й унікальна. В ній є все: справжні, а не вигадані драматизм, героїзм, краса, романтика і навіть дуже багато таємних сторінок, історичних детективів, аби ще натягувати зверху подібне.