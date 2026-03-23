Любят музыку и преданы семье: топ-4 основных черт характера людей, рожденных в мае

Май — один из тех месяцев, которые кажутся действительно волшебными, поскольку они полны возможностей пообщаться с другими и насладиться солнечными, теплыми днями. Эту атмосферу приносит астрология пятого месяца года.

Люди, рожденные в мае, принадлежат к одному из двух знаков зодиака: заземленный Телец (20 апреля – 20 мая) или энергичные Близнецы (21 мая – 20 июня). Они просто очаровательны, приятны и полны жизни, что отражает беззаботную, игривую, веселую энергию, которой вдоволь в этот месяц конца весны, пишет OBOZ.UA.

Коммуникативные и дружелюбные

Люди, рожденные в мае, обычно имеют вокруг себя огромный круг друзей. От соседей до бывших одноклассников из колледжа и даже лучшего друга, который живет на другом конце страны, майские именинники стремятся приложить усилия, чтобы оставаться со всеми близкими. Они также самовыражаются и в целом заинтересованы в отношениях, учитывая, что и Тельцами, и Близнецами управляют две наиболее ориентированные на людей планеты: романтическая Венера и Меркурий -посланник соответственно.

Любят музыку

Май обычно является первым месяцем года, когда вы можете увидеть свое любимое музыкальное выступление или фестиваль на месте под солнцем или звездами. И нет ничего лучше, чем опустить окна и включить любимые мелодии солнечного, теплого майского дня. Тем не менее, люди, рожденные в этот праздничный месяц, обычно любят музыку. Люди, которым управляет Меркурий, склонные к Близнецам, увлекаются текстами песен, тогда как Тельцы, стремящиеся к гармонии, которыми руководит артистическая Венера, любят исследовать звуки и мелодии различных инструментов.

Семейные

Кроме использования любой возможности для общения, люди, рожденные в мае, от природы предоставляют приоритет своим ближайшим связям. Они любят семейные традиции и оживленные разговоры с близкими. Они также очень искусны в создании условий для веселых, незабываемых впечатлений с членами семьи, учитывая их преданность общению и обожание самых простых, самых приятных моментов жизни.

Страсть к обучению

Люди, рожденные в мае и находящиеся под сильным влиянием Тельца, могут предпочитать придерживаться того, что им знакомо, но они также способны применять свою чувственную, прагматичную натуру для исследования за пределами своей зоны комфорта. Между тем, любого с сильным влиянием Близнецов руководит желание Меркурия собирать информацию и совершенствовать новые навыки. Однако, люди, которые появились на свет в мае, заинтересованы и склонны усваивать знания с настоящим энтузиазмом. Неудивительно, что они появились на свет в месяц, наполненный выпускными церемониями, которые буквально являются празднованием академического успеха, обучения и личностного роста.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

