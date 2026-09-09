Лучший фасон брюк для невысоких женщин: визуально удлиняет ноги

Женские осенние брюки постепенно появляются в магазинах. Сетевые магазины предлагают множество модных моделей, соответствующих современным тенденциям, но не все они подходят невысоким женщинам.

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К счастью, найти брюки, которые визуально удлиняют и делают ваши ноги стройнее, не так уж и сложно. Эти фасоны подойдут лучше всего, пишет OBOZ.UA.

Этой осенью выбор брюк для миниатюрных женщин в магазинах приятно удивляет. Особенно стоит обратить внимание на брюки-клёш, расклешенные от колена. Эти модели, особенно с высокой талией, прекрасно удлиняют силуэт.

В сочетании с легким каблуком или платформой они добавляют роста, создавая длинную вертикальную линию. Такой фасон визуально удлиняет ноги, особенно если у модели нет больших карманов или серьезных разрезов, которые часто искажают пропорции.

Помимо культовой модели клёш, магазины также предлагают супермодные брюки прямого кроя с высокой талией, которые визуально добавляют сантиметры и красиво стройнят всю фигуру.

Брюки-сигаретки и укороченные брюки, заканчивающиеся выше лодыжки, также являются хорошим вариантом, и они прекрасно смотрятся с ботильонами или лоферами.

Не секрет, что обнажение самой узкой части ноги может визуально уменьшить вашу фигуру на несколько килограммов. Однако будьте осторожны и не покупайте слишком короткие брюки, поскольку брючина, заканчивающаяся до середины икры, дает обратный эффект.

OBOZ.UA писал, какой принт на одежде ворвался в тренды этой осени.

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