Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

Шакшука – популярное блюдо из яиц для завтрака. В составе много сочных овощей и зелени, а также очень вкусно добавить фасоль. Это будет значительно сытнее привычного омлета или яичницы.

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Простая идея приготовления шакшуки на завтрак опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль в томате

яйца – 4-5 шт.

перец болгарский – 1 шт.

помидоры средние – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

оливковое масло – 2-3 ст.л.

сушеные травы – 1 ч.л.

специи: паприка, соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. Сковородку разогреть, добавить масло и сушеные травы.

2. Лук измельчить и обжарить и обжарить.

3. К луку добавить измельченный перец и томаты без кожицы, предварительно залить горячей водой.

4. Обжарить несколько минут.

5. Добавить фасоль в томате.

6. Посолить и поперчить по вкусу, разбить туда яйца.

7. Накрыть крышкой.

8. Тушить все вместе 3-5 минут.

9. По желанию добавить петрушку и укроп.

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