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Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

Екатерина Ягович
Новости. Общество
1 минута
27
Рецепт шакшуки

Шакшука – популярное блюдо из яиц для завтрака. В составе много сочных овощей и зелени, а также очень вкусно добавить фасоль. Это будет значительно сытнее привычного омлета или яичницы.

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Простая идея приготовления шакшуки на завтрак опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

Ингредиенты:

  • фасоль в томате
  • яйца – 4-5 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • помидоры средние – 2-3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • сушеные травы – 1 ч.л.
  • специи: паприка, соль, перец
  • зелень

Способ приготовления:

Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

1. Сковородку разогреть, добавить масло и сушеные травы.

2. Лук измельчить и обжарить и обжарить.

Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

3. К луку добавить измельченный перец и томаты без кожицы, предварительно залить горячей водой.

4. Обжарить несколько минут.

Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

5. Добавить фасоль в томате.

6. Посолить и поперчить по вкусу, разбить туда яйца.

7. Накрыть крышкой.

8. Тушить все вместе 3-5 минут.

Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака

9. По желанию добавить петрушку и укроп.

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