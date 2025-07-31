Лучше привычной яичницы: как приготовить вкусную шакшуку для сытного завтрака
Шакшука – популярное блюдо из яиц для завтрака. В составе много сочных овощей и зелени, а также очень вкусно добавить фасоль. Это будет значительно сытнее привычного омлета или яичницы.
Простая идея приготовления шакшуки на завтрак опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- фасоль в томате
- яйца – 4-5 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- помидоры средние – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- сушеные травы – 1 ч.л.
- специи: паприка, соль, перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Сковородку разогреть, добавить масло и сушеные травы.
2. Лук измельчить и обжарить и обжарить.
3. К луку добавить измельченный перец и томаты без кожицы, предварительно залить горячей водой.
4. Обжарить несколько минут.
5. Добавить фасоль в томате.
6. Посолить и поперчить по вкусу, разбить туда яйца.
7. Накрыть крышкой.
8. Тушить все вместе 3-5 минут.
9. По желанию добавить петрушку и укроп.
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