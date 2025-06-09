Лучше, чем в форме: пышный домашний печеный хлеб в рукаве за 20 минут

Хлеб – один из самых востребованных и популярных продуктов во всем мире. Стоит отметить, что очень легко можно приготовить любой хлеб и в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего хлеба, который готовится в рукаве.

Ингредиенты:

Мука – 650 г

Теплая вода – 400 мл

Соль – 1 ч. л с горкой

Сахар – 1 ч. л

Масло – 3 ст. л

Дрожжи – 30 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем тесто, накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на 1 час.

2. Затем обминаем тесто еще раз и оставляем еще на 30 минут.

3. Далее формируем хлеб, делаем надрезы и кладем в рукав для запекания. Завязываем с обеих сторон и оставляем отдохнуть еще 15 минут.

4. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов 1 час.

После выпекания сразу снять рукав и дать хлебу остыть.

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