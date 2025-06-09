Лучше, чем в форме: пышный домашний печеный хлеб в рукаве за 20 минут
Хлеб – один из самых востребованных и популярных продуктов во всем мире. Стоит отметить, что очень легко можно приготовить любой хлеб и в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего хлеба, который готовится в рукаве.
Ингредиенты:
- Мука – 650 г
- Теплая вода – 400 мл
- Соль – 1 ч. л с горкой
- Сахар – 1 ч. л
- Масло – 3 ст. л
- Дрожжи – 30 г
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты, замешиваем тесто, накрываем полотенцем и откладываем в теплое место на 1 час.
2. Затем обминаем тесто еще раз и оставляем еще на 30 минут.
3. Далее формируем хлеб, делаем надрезы и кладем в рукав для запекания. Завязываем с обеих сторон и оставляем отдохнуть еще 15 минут.
4. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов 1 час.
После выпекания сразу снять рукав и дать хлебу остыть.
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