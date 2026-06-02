Ликвидация последствий войны и воспитание профессиональных спортсменов: как Николай Кравченко соединил волонтерство с развитием спорта

Российские оккупанты усиливают давление на Сумском направлении, пытаясь расширить зоны контроля в приграничных районах. Из-за ежедневных атак на громады регион живет в постоянном напряжении. Но, несмотря на опасность, на Сумщине продолжают формироваться инициативы, направленные на поддержку детского и профессионального спорта, защитников и социально незащищенных слоев населения Сумщины.

Видео дня

Именно такие основные направления работы определил основатель БФ "БАЛУ" и СК "BALU" – Николай Кравченко.

– Расскажите о создании благотворительного фонда "Ба.Лу". Когда и с чего началась Ваша деятельность? Какие ключевые направления работы сегодня?

– В Сумах, где люди живут под сиренами и взрывами, волонтерство не выглядит как "активность". Это работа, которая должна быть сделана.

После первых месяцев работы я принял решение создать отдельную благотворительную структуру. В мае 2022 года был зарегистрирован благотворительный фонд "Ба.Лу" (Благотворительный альянс людей Украины).

Основные направления деятельности – поддержка детского и профессионального спорта, помощь защитникам, медицинским учреждениям, учреждениям социальной сферы и образования, внутренне перемещенным лицам и социально уязвимым слоям населения.

– Какие решения, реализованные вами в Сумах во время большой войны, Вы считаете наиболее критическими для безопасности и стабильности города?

– Я считаю, что самым важным решением было создание группы быстрого реагирования.

В 2024 году волонтеры фонда "Ба.Лу" начали участвовать в ликвидации последствий обстрелов. Команда одной из первых прибывает на место трагедии и сразу начинает работу.

Первоочередная задача – закрыть так называемый "теплый контур". На бытовом языке это звучит технически, но за этой фразой – очень конкретная задача: как можно быстрее сделать помещение пригодным для жизни после взрывной волны.

Мы активно сотрудничаем с ГСЧС города и области, а также с подразделениями Красного Креста, "Пролиска", "Добробат", "Lion volunteer", "Жито сеем добро" и другими волонтерскими организациями.

Не менее важными направлениями являются проведение бесплатных тренингов по домедицинской помощи для сумчан, а также реализация социальной инициативы "Заметный пешеход", в рамках которой горожанам раздают светоотражающие элементы и проводят короткие инструктажи по безопасности на дорогах в темное время суток.

– Какие форматы поддержки защитников вы внедряете?

– Наиболее ресурсоемким направлением работы фонда "Ба.Лу" стала поддержка Защитников Украины.

Мы работаем системно и много, но о значительной части этой деятельности сознательно не говорим публично. Это наше сознательное решение – есть вещи, о которых стоит говорить только тогда, когда наступит мир.

– Какую роль играет спорт в физической и психологической реабилитации?

– Благотворительный фонд "Ба.Лу" совместно с Назаром Двирченко и его ОО "Палай" запустили проект "Благодарность героям".

Это направление включает передачу средств передвижения, реабилитационного оборудования, а также поддержку ветеранского спорта.

Благодаря этому участники боевых действий получают возможность восстанавливать физическую форму, укреплять здоровье и возвращаться к активной жизни. Мы постоянно развиваем это направление, ведь оно помогает ветеранам пройти путь реабилитации и реинтеграции.

– Одним из ключевых направлений вашей деятельности является работа с детьми. Поделитесь, какова модель развития спортивных клубов и что такое "полный цикл подготовки спортсменов"?

– В 2018 году в городе Сумы была создана общественная организация "Детско-спортивный клуб "БаЛу"". Начальный фокус – поддержка детского, юношеского и профессионального спорта, но по сути – это работа с людьми.

Бесплатные тренировки открыли возможность заниматься спортом для тех, кто часто остается вне системы: детей из многодетных и малообеспеченных семей, подростков с непростыми жизненными обстоятельствами – тех, кому нужна дополнительная опора.

Сегодня в Украине функционирует 5 залов "БАЛУ": три в Сумах, один в Тростянце и одно обособленное подразделение в Бердичеве.

В клубе занимается более 500 спортсменов в возрасте от 7 лет. Тренерский штаб ввел авторскую программу общей физической подготовки для детей 7-9 лет. В течение года дети работают над координацией, выносливостью и эмоциональной устойчивостью, после чего получают рекомендации по дальнейшему спортивному развитию.

Спортсмены СК "Балу" достойно представляют Украину на соревнованиях различного уровня, демонстрируя силу, характер и настойчивость. Каждое выступление – это не только борьба за медали, но и за честь государства. Благодаря ежедневному труду, выдержке и командному духу они снова и снова поднимают сине-желтый флаг Украины на пьедесталах, напоминая всему миру о несокрушимости украинцев и силу нашего спорта.

После достижения совершеннолетия, благодаря сотрудничеству с международной профессиональной бойцовской лигой BFLpro, топовые спортсмены клуба имеют возможность не останавливаться на любительском уровне, а продолжать свой путь в профессиональном спорте. Это открывает перед ними новые перспективы: участие в престижных турнирах, работу с опытными тренерами, приобретение соревновательного опыта и постепенное формирование полноценной спортивной карьеры с соответствующим материальным обеспечением. Чтобы спорт был не просто хобби, а стал настоящей профессией.

Благодаря совместной работе СК "Балу", БФ "Ба.Лу." и BFLpro удалось выстроить полный цикл подготовки спортсменов – от первых шагов в спорте до выхода на профессиональный уровень.

– Кто такой Николай Кравченко?

– Николай Кравченко – основатель спортивного клуба "BALU", благотворительного фонда "Ба.Лу", президент Сумской областной федерации бокса, вице-президент Федерации бокса Украины, основатель профессиональной лиги единоборств BFLpro, президент Сумской областной федерации кикбоксинга WAKO, а также Сумской областной федерации смешанных единоборств ММА.