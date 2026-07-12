Лето будет сказочным для трёх знаков зодиака: среди них – Скорпион

Лето 2026 года астрологи называют особенно благоприятным для троих знаков зодиака. а именно для Близнецов, Тельцов и Скорпионов. По мнению астрологов, переход Луны из Тельца в Близнецы поможет избавиться от старых сомнений, наладить отношения, решить финансовые вопросы и принять важные решения.

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Считается, что Луна в Близнецах этим летом усилит стремление к общению и поиску новых решени, пишет Your Tango.

Телец

Для Тельцов дето может стать временем финансового порядка. Согласно астрологическому прогнозу, появится возможность разобраться с финансовыми вопросами, которые долго откладывались. Также важную роль сыграет совет близкого человека. Он поможет по-другому взглянуть на ситуацию и избежать прежних ошибок.

Близнецы

Близнецам это лето сулит прогресс в отношениях с друзьями и близкими. Луна, вошедшая в их знак, способствует спокойному и конструктивному общению. Даже сложные вопросы могут завершиться взаимопониманием, а умение правильно подбирать слова поможет укрепить доверие.

Скорпион

Скорпионы смогут почувствовать поддержку окружающих этим летом. По прогнозу, многие вопросы будут решаться легче благодаря помощи коллег, друзей или родственников. Это лето также подходит для завершения незавершенных дел и совместной работы, где удастся быстро найти общий язык.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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