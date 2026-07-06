Летние цветы дольше сохранят свежесть в вазе и будут ярче: что добавить в воду

Срезанные цветы могут быстро завянуть и погибнуть в летнюю жару, но если добавить в воду в вазе две вещи из шкафа, это станет простым способом дольше сохранить их свежесть.

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Чтобы придать вашему букету желаемый всплеск жизненной силы и продлить срок его службы, эксперт по домашним лайфхакам и блогер Шантель Мила раскрыла в TikTok свой проверенный метод. Все, что вам понадобится, – это немного белого уксуса и сахара.

Этот метод одинаково хорошо работает как для букетов, купленных в супермаркете, так и для тех, что собраны из свежесрезанных садовых цветов.

Для начала наполовину наполните вазу водой. Затем добавьте две столовые ложки белого уксуса, который подавляет рост бактерий в воде.

После этого добавьте две столовые ложки сахара – пудры или песочного. Осторожно помешайте воду, чтобы убедиться, что сахар полностью растворился.

Если стебли остаются необрезанными, Шантель рекомендует срезать концы под углом 45° под водой и убедиться, что они полностью погружены. В завершение удалите лишние листья со стеблей.

Сахар оказался особенно важным для продления жизни цветов. По словам специалистов, как только цветы срезают, они мгновенно начинают терять питательные вещества, поступающие в результате фотосинтеза.

Добавление сахара в воду в вазе способствует его растворению и помогает постоянно снабжать цветы необходимыми питательными веществами, поскольку он постепенно впитывается водой. Однако добавление сахара к цветам может иметь и недостатки.

Он также способствует росту бактерий, что может привести к появлению неприятного запаха у ваших цветов и, в конечном итоге, ускорить их порчу. Именно поэтому его следует сочетать с уксусом, чтобы предотвратить это распространение.

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