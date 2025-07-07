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Легкие янтики из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Лаваш – лучшая альтернатива тесту. Готовить из них можно очень вкусные чебуреки, а также трубочки с разными начинками и даже чипсы, шаурму, десерты.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных янтиков из лаваша, с сулугуни и зеленью.
Ингредиенты:
- тортилья (лаваш)
- сыр сулугуни
- брынза
- зелень (петрушка, укроп)
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, зелень измельчите, смешайте все.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните.
3. Обжарьте с двух сторон, смажьте готовые янтики сливочным маслом.
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