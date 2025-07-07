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Легкие янтики из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Легкие янтики из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – лучшая альтернатива тесту. Готовить из них можно очень вкусные чебуреки, а также трубочки с разными начинками и даже чипсы, шаурму, десерты. 

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Закуска из лаваша

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных янтиков из лаваша, с сулугуни и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья (лаваш)
  • сыр сулугуни
  • брынза
  • зелень (петрушка, укроп)
  • сливочное масло

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, зелень измельчите, смешайте все.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните.

Приготовление блюда

3. Обжарьте с двух сторон, смажьте готовые янтики сливочным маслом.

Готовые янтики

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