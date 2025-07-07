Легкие янтики из лаваша с сырной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Лаваш – лучшая альтернатива тесту. Готовить из них можно очень вкусные чебуреки, а также трубочки с разными начинками и даже чипсы, шаурму, десерты.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных янтиков из лаваша, с сулугуни и зеленью.

Ингредиенты:

тортилья (лаваш)

сыр сулугуни

брынза

зелень (петрушка, укроп)

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, зелень измельчите, смешайте все.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните.

3. Обжарьте с двух сторон, смажьте готовые янтики сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: