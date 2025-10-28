Кусок хлеба в стеклянной банке спасет от распространенных вредителей: необычный лайфхак

Эксперты рекомендуют попробовать неожиданный, но эффективный метод борьбы с распространенным вредителем, оставив кусочек хлеба в стеклянной банке на ночь.

Видео дня

Этот совет, который распространился среди специалистов по борьбе с вредителями, направлен на то, чтобы помочь людям избавиться от чешуйниц – маленьких серебристых насекомых, которые появляются в темных, влажных углах дома, пишет Express.

Метод заключается в том, чтобы поместить кусочек хлеба или любой крахмалистый продукт в чистую стеклянную банку. Внешняя часть емкости затем обматывается лентой или другим текстурированным материалом, что позволяет насекомым подняться по поверхности и попасть в контейнер. Забравшись внутрь, чешуйницы не могут выбраться, поскольку их лапки скользят по гладкой стеклянной внутренней части.

Чешуйницы, или Lepisma saccharina, на самом деле не рыбы, а бескрылые насекомые. Свое название они получили из-за мерцающего металлического окраса и рыбоподобного способа движения.

Эти ночные существа чаще всего встречаются во влажных средах, таких как ванные комнаты, кухни и подвалы, где они могут оставаться скрытыми днем и активными ночью.

Частично то, что делает чешуйниц такими устойчивыми, заключается в их рационе. Они питаются полисахаридами, сахаристыми веществами, содержащимися в широком спектре предметов домашнего обихода, включая бумагу, переплеты книг, клей, ткань, краску и даже некоторые ковры и мебель.

Они могут жить до восьми лет и размножаться в течение всей жизни, а это означает, что даже несколько незамеченных насекомых способны быстро привести к заражению, если их не остановить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить свой сад от вредителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.