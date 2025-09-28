Как защитить сад от вредителей: что обязательно нужно сделать осенью

Осень – не только время сбора урожая, но и период подготовки сада к зиме и новому сезону. Именно сейчас стоит позаботиться о том, чтобы весной растения были здоровыми, а насекомые не нанесли вреда.

Эксперты советуют несколько обязательных шагов, которые помогут сохранить сад от болезней и нежелательных вредителей.

Аэрация почвы

В течение лета почва часто уплотняется из-за активного использования участка. Это ухудшает доступ воздуха и воды к корням и создает условия для застоя влаги, которой охотно пользуются личинки вредителей. Аэрация позволяет разрыхлить землю, улучшить дренаж и снизить риск зимовки опасных насекомых – майских жуков, долгоносиков, совок и других.

Кроме этого, аэрация уменьшает слой отмершей органики, где обычно скрываются вредители. Если у вас небольшой сад, достаточно воспользоваться садовыми вилами, чтобы "продышать" почву.

Опавшие листья и мусор

Кучи влажных листьев и садового хлама – идеальное место для слизней и улиток, которые откладывают яйца на зиму. Если их не убрать, весной они массово выйдут на поверхность и начнут уничтожать молодые растения. Поэтому важно регулярно загребать и вывозить листья, обрезать кусты, подчищать ветки и сорняки.

Обратите внимание и на участки с избыточной влажностью: лужи, забитые водостоки или зоны возле желобов. Влага притягивает вредителей и создает риск их быстрого размножения.

Не переусердствуйте с уходом

Осенью сад и огород постепенно переходят в состояние покоя. Если продолжать поливать, косить и подкармливать растения так же, как летом, можно лишь навредить. Излишний уход приведет к ослаблению травянистых культур и истощению почвы.

Правильная стратегия – уменьшить полив, прекратить косить газон и использовать только удобрения, адаптированные к осеннему сезону. Это поможет растениям плавно перейти в зимний период и сохранить силы для весеннего восстановления.

