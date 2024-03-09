Курс подготовки для родителей-усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Рината Ахметова

Одним из обязательных этапов для усыновления или создания приемной семьи есть прохождение будущими кандидатами в родители специального учебного курса. Этого требует государство и не зря: это дополнительная мера безопасности для ребенка. Благодаря смоделированным ситуациям люди могут понять, с какими проблемами они могут столкнуться в будущем. Только после обучения кандидатов в усыновители принимают на соответствующий учет.

Обо всех организационных моментах по прохождению курса рассказывает программа "Ринат Ахметов — Детям. Сиротству – нет!" вместе со звездными супругами Тимуром и Инной Мирошниченко. Помогает им тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галина Мазур. Смотрите и слушайте

"Каждый ребенок, который не имеет родителей, может быть травмирован. И мы, как взрослые, должны быть готовы взять на себя ответственность за решение проблем, которые могут возникнуть", — говорит Тимур.

"Нужно понимать, что это могут быть разные проблемы. Следовательно, вы должны сразу выяснить, на что вы готовы пойти, а на что — нет", — добавляет Инна.

Тимур – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий год". Инна — известная адвокат и блоггер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" – это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы.

В частности, рассмотрены следующие темы: - формы устройства ребенка к семье; - кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа; - с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье; - курс подготовки родителей и взятие на учет как кандидатов; - поиск ребенка - где и как; - знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать; - принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.д.; - прекращение воспитания: в каких случаях это происходит: - особенности устройства ребенка к семье во время войны. Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.