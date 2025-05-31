Курит каждый пятый подросток в Украине: в Минздраве бьют тревогу из-за электронных сигарет

Распространенность курения среди подростков в Украине снизилась за последние 20 лет, но уже семь лет держится на стабильном уровне – около 12%. В то же время электронные сигареты курит почти каждый пятый школьник – 19,6%.

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Такие данные обнародовали 30 мая в Киеве во время презентации результатов четвертого раунда Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS), который охватил школьников в возрасте 11-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Исследование провели ВОЗ совместно с Минздравом, МОН и партнерами накануне Всемирного дня без табака, который отмечается ежегодно 31 мая. В Украине опрос GYTS проходит с 2005 года, и последний раунд (2023) сосредотачивался на возрастной группе 13-15 лет.

По данным GYTS, с 2005 года доля курильщиков-подростков снизилась с 26% до 17,6%. Курение обычных сигарет упало еще сильнее – с 24% до 12,3%. Но за последние шесть лет заметного прогресса не зафиксировали, а употребление электронных сигарет, ТИЭНов, паучей и других никотиносодержащих изделий лишь растет. В 2023 году 6,9% подростков употребляли табачные изделия для нагревания, 5,1% – бездымный табак, а 2,9% – никотиновые паучи.

"Молодежь активно употребляет альтернативные табачные и никотиновые изделия (паучи, ТИЭНы, бездымный табак и т.д.), что является источником никотина, формирует зависимость и является особенно опасным для здоровья подростков", – говорится в сообщении министерства.

Наибольшее беспокойство у Минздрава вызывает популярность вейпов, а подростки и дети очень уязвимы, в то же время от них и их здоровья зависит будущее Украины.

"Никотин негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему и формирует зависимость, которая часто длится всю жизнь. Поэтому наш долг защитить детей и подростков, создав для них безопасную и здоровую среду без табака. Речь идет не только о запрете курения в публичных местах, но и об агрессивном маркетинге табачных и никотиносодержащих изделий. Уверена, совместными усилиями мы достигнем поставленной цели", – заявила директор департамента общественного здоровья Минздрава Украины Татьяна Скапа.

Также в Минздраве указывают на высокую доступность табачных изделий – почти половина подростков не испытывают трудностей с покупкой сигарет. В то же время эффективность антитабачных предупреждений снижается: только 21,6% школьников задумываются об отказе от курения после прочтения предостережений.

Кроме этого, очевидным негативным влиянием на распространенность курения является продолжающаяся полномасштабная война и гуманитарный кризис, которые создают значительные вызовы во внедрении политик здравоохранения.

Хотя законодательство становится жестче, например в 2022-2023 годах правительство ввело новые запреты, ограничения рекламы и повысило акцизы, маркетинг табачных компаний до сих пор эффективно "работает" на молодежь.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что новые табачные изделия не являются безопасными, а государства имеют все инструменты, чтобы ограничить их доступность и влияние. Для Украины сейчас ключевое – поддерживать информационные кампании и усиливать контроль, чтобы сохранить здоровье следующего поколения.

Как сообщал OBOZ.UA, курение кальяна часто воспринимается как безопасная альтернатива сигаретам, однако медики предупреждают о серьезных рисках для здоровья. Врач NHS Сурадж Кукадия заявляет, что всего один час такого курения может приравниваться к выкуриванию более 100 сигарет.

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