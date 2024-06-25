24 июня 1959 года советский лидер Никита Хрущев пообещал президенту США показать "Кузькину мать". И эта угроза (ее долго не могли адекватно перевести на английский) с тех пор стала мемом. Но далеко не каждый сейчас знает, когда и как это произошло. Приходилось неоднократно слышать, что Хрущев кричал в ООН, шлепая ботинком по трибуне. А как было на самом деле?

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Далее текст на языке оригинала.

Наприкінці 50-х років СРСР та США з метою покращення стосунків вирішили обмінятися експозиціями своїх досягнень. Комуністи завжди полюбляли понти та страждали на гігантоманію. Тому привезли в США макети трьох супутників, ракетоносія, атомного криголаму "Ленін" та синхрофазотрону. І прогадали.

Ці експонати американцям, як то то кажуть, "зайшли" не дуже. Бо США самі мали супутники, причому кращі, і пояснити американській домогосподарці або слюсарю з заводу "Форд" чим атомний криголам кращий за звичайний, або яку швидкість і для чого має синхрофазотрон була важко. Тож американці ввічливо покивали і не надто вразилися.

На алверди до москви на виставку прибули американські пральні машини, пилососи, кольорові телевізори, посудомийні машини, кондиціонери - тут радянські домогосподарки лише вражено роти роззявляли та заздрісно зітхали. А слюсарі з московського заводу малолітражних автомобілів недовірливими поглядами свердлили цілу шеренгу автомобілів "Форд", "Шевроле", "Додж", "Крайслер" поряд з якими навіть ГАЗ-12, на яких їздила партійна еліта, виглядав старим неоковирим бронтозавром.

Гвіздком програми став також один з перших персональних комп`ютерів - диво дивне для радянської людини.

Хрущов дивився на це все, кидав косі погляди на Ніксона й скеготів зубами. Поступово роздратуванн вилилося у притаманне шалапутному Микиті хамство. На відкритті виставки безкоштовно наливали "Пепсі-колу". Звісно, люди утворили страшну давку. Пригостили й Хрущова. Той ковтнув, сплюнув і гавкнув: "Таким лише чоботи чистити". Крокуючи повз пральні машини, компьютери, посудомийні машини, газонокосарки головний комунст СРСР роздратовано бурмотів: "Це все у нас буде... скоро... і взагалі ця виставка НАШИХ досягнень... тільки через кілька років". А потім: "А у вас немає такої машини, щоб клала до рота їжу і проштовхувала?"

Головні пристрасті розгорілися біля стенду типової американської кухні. Тут вже Хрущов зовсім злетів з котушок. Диспут на тему "навіщо американській домогосподарці все це обладнання" розлючений і роздратований Микита Сергійович кинув ні сіло ні впало Ніксону (мовою оригіналу):

"Ваши генералы хорохорятся, говорят как – вы нам угрожаете, что раздавите нас. Но вы смотрите – мы вам покажем Кузькину мать!"

Як не старався перекладач – бідні американці так і не зрозуміли чию матір і навіщо збирався показувати Хрущов і який стосунок мають американські генерали до тостерниці, газової плити та пральної машини-автомату.

На фото: момент "Кухонних дебатів". За спиною Ніксона – молодий Леонід Брежнєв, який через 5 років після цих дебатів скине з владного Олімпу Хрущова, але виробництво газонокосарок, блендерів і персональних комп'ютерів для населення так і не зміг налагодити.