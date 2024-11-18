Кто станет лицом украинской науки? L'ORÉAL объявит победительниц среди женщин-ученых

Уже 5 декабря будут объявлены имена трех лауреаток, победительниц шестого сезона украинской премии L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке".

Украинская премия реализуется компанией L'Oréal Украина с 2018 года и является частью глобальной программы, поддерживающей и отмеченной выдающимися женщинами-ученицами, вдохновляя молодое поколение выбирать карьеру в науке.

В это сверхсложное время для нашей страны премия L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" приобретает особое значение, подчеркивая важность научных исследований для будущего Украины, и от этого становится еще более актуальной.

В этом году на премию поступило более 100 заявок от ученых, которые представляют разные города Украины и разные области науки.

Победительницы будут выбраны среди десяти финалисток, прошедших этап собеседований с жюри.

Представляем десятку ученых:

Денега Ирина, доктор физико-математических наук, старшая исследовательница, Институт математики НАН Украины.

Журавлева Зинаида, кандидат физико-математических наук, Одесский национальный университет.

Кулик Олеся, кандидат химических наук, доцент, Научно-технологический комплекс "Институт монокристаллов" НАН Украины.

Минакова Ксения, кандидат физико-математических наук, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

Парийская Елена, кандидат химических наук, Институт Физической химии им. Л.В. Писаржевской НАН Украины.

Стрельбицкая Ольга, кандидат биологических наук, Национальный университет Прикарпатья им. Василия Стефаника.

Стремец Наталья, кандидат сельскохозяйственных наук, Природный заповедник "Расточье".

Теребиленко Екатерина, доктор химических наук, Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко.

Фаустова Мария, кандидат медицинских наук, доцент, Полтавский государственный медицинский университет.

Шлапа Юлия, кандидат химических наук, старшая исследовательница, Институт общей и неорганической химии имени В.И. Вернадского НАН Украины.

Каждый из трех лауреаток получит денежную премию в размере 500 000 гривен в поддержку и развитие своей научной деятельности.

О Премии

Фонд L'Oréal открыл программу "Для женщин в науке" 1998 года в партнерстве с UNESCO. Цель Премии – отметить и поддержать талантливых женщин-ученых и поощрить молодых женщин выбирать научные профессии.

Премию присуждают в 117 странах мира. С самого введения программы более 4100 талантливых молодых женщин-ученых, среди которых аспирантки, кандидатки и доктора наук, получили признание, а семь из них – получили Нобелевскую премию.

Для участия в конкурсе на соискание Премии женщины должны иметь научную степень, наличие публикаций в журналах, индексированных в международных наукометрических базах Scopus и/или Web of Science, и быть социально активными для популяризации науки.

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