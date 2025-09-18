Сеть взволновал 'вброс' о принуждении для украинцев в Канаде доказывать, что они не уклонисты: о чем идет речь на самом деле

В соцсетях распространили сообщение о том, что украинские мужчины в Канаде якобы обязаны доказывать властям свою непричастность к уклонению от военной службы. Центр противодействия дезинформации 18 сентября заявил, что это – дезинформация. Пропагандисты выдают стандартную бюрократическую процедуру за "угрозу депортаций" или "новые правила въезда".

По данным Центра, речь идет об обычном письме procedural fairness letter (PFL), которое присылают заявителям на постоянное проживание в Канаде. В нем иммиграционная служба (IRCC) просит уточнить или подтвердить биографические сведения. Например, в форме IMM 5546 претендента могут спросить о военной службе, подразделениях или наличии отсрочки.

Что на самом деле проверяют

Если в форме не хватает данных, заявитель получает письмо с просьбой добавить документы – военный билет или официальное освобождение от службы. Это не является отказом и не свидетельствует о новой политике в отношении украинцев. В Центре противодействия дезинформации отметили, что распространение фейков имеет целью посеять панику среди украинцев за рубежом и создать ощущение недоверия со стороны партнеров.

"Письмо, которое получают заявители, не отказ, а запрос на уточнение или подтверждение информации. IRCC использует специальную форму IMM 5546, чтобы проверить, служил ли человек в армии, в каких подразделениях, имел ли отсрочку или официальное увольнение. Это нужно исключительно для проверки безопасности и достоверности биографических данных", - сообщили в Центре.

Предыстория

В паблике "Украинская Канада", который первым распространил информацию, опубликовали образец письма от IRCC. В нем офицер напоминает, что после 2022 года мужчины 18-60 лет были обязаны стать на воинский учет. Если заявитель жил в это время в Украине и достиг призывного возраста, его просят предоставить копию документа об увольнении или военных документов. На ответ дают 7 дней.

После появления этих сообщений другой анонимный паблик Bankova Mail предположил, что такая практика может привести к возвращению мужчин призывного возраста в Украину. В комментариях разгорелась дискуссия: часть людей не видит проблемы в запросе, другие – боятся массовых проверок.

Реакция на противодействие

Администраторы "Украинской Канады" впоследствии удалили свою публикацию и объяснили, что украинские паблики исказили содержание и распространили фейки о "депортации". Они отметили: министерство интересует только факт службы или официального увольнения. Во многих случаях достаточно предоставить переведенный военный билет или письмо с объяснением.

"Мы удалили публикацию по нескольким причинам. Украинские паблики ПЕРКРУТИЛИ СО ДЕРЖАНИЕ и распространили ФЕЙКИ о возможных депортациях и новых правилах въезда в Канаду - хотя в оригинальном тексте публикации об этом ничего не говорилось. Публикация собрала более 500 комментариев, среди которых было много оскорблений и ссор. Людей начали безосновательно обвинять в уклонении от службы, что является неприемлемым", - написали администраторы фейсбук группы.

