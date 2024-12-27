Кто из украинцев приобрел элитный Rolls-Royce Spectre стоимостью более полумиллиона евро во время войны: расследование

Во время войны, когда большинство украинцев сталкиваются с экономическими трудностями, некоторые граждане позволяют себе роскошные покупки. Среди таких – приобретение элитного электромобиля Rolls-Royce Spectre, стоимость которого превышает полмиллиона евро.

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По меньшей мере, 13 таких авто уже зарегистрировано в Украине. Об этом идет речь в расследовании украинских СМИ.

Spectre – первый электромобиль компании Rolls-Royce, производство которого началось в 2023 году. Отмечается, что для покупки этого автомобиля недостаточно просто обратиться к дилеру. Заказчикам нужно было становиться в очередь, ведь спрос на роскошный электрокар превышает предложение.

Первый Rolls-Royce Spectre появился на Украине в октябре 2023 года. Водителя, сидевшего за рулем этого автомобиля, видели в Киеве, и он, вероятно, был народным депутатом от группы "Доверие" Геннадием Вацаком.

По данным правоохранительных органов, автомобиль в дальнейшем был перерегистрирован на Татьяну Калюш, жительницу Ровно, работающую в структурах Вацака.

Кроме того, некоторые из этих роскошных машин были отмечены в Монако, а также в украинских городах, в частности в Киеве, Виннице и Черкассах.

В число владельцев Rolls-Royce Spectre входят экс-депутат Виталий Хомутынник, известные бизнесмены Михаил Бакуненко, Егор Масленников, Елена Силенко, а также дочь предпринимателя Сергея Хановича, Юлия Карцыгина.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование в отношении бывшего заместителя прокурора Одесской области Олега Корнилова. Причиной стала информация, обнародованная журналистами программы "Схемы", о незадекларированной недвижимости экс-прокурора в Дубае.

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