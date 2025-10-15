В Украине снова продлят действие военного положения и всеобщей мобилизации: нардеп назвал сроки

Верховная Рада готовится продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. То есть с 5 ноября 2025 года до февраля 2026-го.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, соответствующие законопроекты, утверждающие указы президента, поступят в парламент в понедельник, 20 октября, а уже 21 октября их рассмотрят в Верховной Раде.

"В следующий вторник (21 октября) Рада уже 17-й раз продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. То есть с 5 ноября до, соответственно, февраля 2026-го", – говорится в сообщении.

По стандартной процедуре сначала документы рассмотрит профильный Комитет Рады, после чего их вынесут на голосование в сессионном зале.

Для принятия решения необходимо не менее 226 голосов народных депутатов. После голосования законы о продлении военного положения и мобилизации должен подписать президент Украины.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор его неоднократно продлевали – каждый раз на 90 дней.

