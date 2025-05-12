"Крысы ходят пешком, собаки сбиваются в стаи – зато "республика" гуляет": чем обернулись 11 лет российской оккупации для Донбасса

Российские СМИ пестрят материалами о том, какой хорошей стала жизнь на оккупированной территории после насильственного включения в состав РФ. Однако местные жители, в том числе и из числа коллаборантов, не настолько оптимистичны. Празднование же 11 мая "дня ДНР" многие и вовсе восприняли в штыки – и есть почему.

Видео дня

Что сейчас происходит в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Везде коллапс

Одна из наиболее болезненных тем для жителей оккупированной территории Донецкой области – коммунальная сфера. Финансирование идет по остаточному принципу, а большая часть того, что выделяется, разворовывается. И это уже заметно всем.

Проблема с водоснабжением, несмотря на все обещания гауляйтера Пушилина, так и не была решена. Даже областной центр – Донецк – до сих пор испытывает большие трудности: жителям воду подают по графику, который то и дело меняется.

"Нам в частном доме в Калининском районе воду дают всего по нескольку часов три раза в неделю. Она идет тонкой струйкой, причем ржавая и вонючая. То есть пить ее и готовить на ней пищу просто опасно – никакое кипячение не поможет. Но все же кипятим для того, чтобы помыться", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного города.

По ее словам, есть подвоз воды в цистерне, но нести ее до дома примерно километр "нет никаких сил", да и особо чистой ее не назовешь. Так что все равно приходится покупать бутыли по 5-6 литров в супермаркетах.

Помимо этого, постоянно происходят и аварии – только за сутки на оккупированной части Донецкой области устраняют не менее 300 порывов. А вот сколько не смогли – об этом никто не говорит.

К слову, часть школьников до сих пор на дистанционном обучении из-за отсутствия в учебных заведениях водоснабжения, а не из-за "угрозы обстрелов".

Большая проблема и с канализацией. В том же Донецке немало многоэтажных домов стоят с затопленными подвалами. Несмотря на постоянные жалобы жильцов, коммунальщики ремонтировать не спешат, аргументируя, что "нет денег" и "некому".

Попутная проблема – антисанитария. С вывозом мусора все такая же беда. Города "республики" превратились в стихийные свалки, в том числе и Донецк.

Также областной центр заполонили крысы, которые расплодились просто в огромном количестве. Они буквально разгуливают, не боясь людей. По словам местных жителей, на борьбу с грызунами выделяются средства, но результата ноль. "Судя по всему, деньги просто разворовываются", – убеждены они.

"Крысы ходят пешком, собаки сбиваются в стаи – зато "республика" гуляет. А "власть" только и говорит о том, как прекрасно стало жить", – возмущена дончанка. По ее словам, в "день ДНР" местных жителей, особенно молодежь, сгоняли на "празднование". "Хотя тут уже пора похоронные марши играть", – добавила она.

До трагедии – рукой подать

Жалуются местные жители и на то, что творится в парках отдыха. Большинство из них заросшие, неухоженные. Но самое страшное то, что сейчас там работают старые аттракционы, которые буквально "разваливаются на ходу". "До трагедии рукой подать", "На них нельзя катать детей!" – пишут люди.

В частности, такая ситуация с Северным парком в Макеевке (это город-спутник Донецка), в котором со скрипом и скрежетом работают горки и карусели времен СССР. И за такое "удовольствие" еще нужно платить.

Разъяренные родители записывают видео и выкладывают в соцсетях, где в ответ нередко получают насмешку и "объяснение", что виной всему… Украина.

Как видим, 11 лет российской оккупации обернулись для региона катастрофой. Только центральные части оккупированных городов выглядят как картинка (преимущественно это касается Донецка). Но за фасадом – неприглядная правда.

(Продолжение следует...)