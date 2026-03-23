Кровавая война оборвала молодую жизнь: погиб стрелок-огнеметчик из Закарпатья. Фото

Закарпатье в трауре из-за гибели своего защитника в Донецкой области. Молодой солдат Михаил Поштарюк отдал жизнь, защищая Украину от агрессора.

Его смерть стала тяжелой потерей для родных, общины и всех, кто его знал. Об этом сообщает Ясинянская территориальная община.

Старший стрелок-огнеметчик Михаил Поштарюк служил в механизированном взводе механизированной роты механизированного батальона воинской части А7381 Вооруженных Сил Украины. Он родился 16 июля 1991 года и проживал в селе Лазещина Ясинянской территориальной общины.

18 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в поселке Новоселовка Донецкой области Михаил погиб. Он мужественно стоял на защите Родины, но кровавая война оборвала его молодую жизнь.

Ясинянская община выразила искренние соболезнования родным и близким Героя. В сообщении указано, что память о светлом, искреннем и добром человеке всегда будет жить в сердцах земляков.

"Кровавая война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины – тех, кто должен был бы жить, любить, творить.

Пусть Господь Бог поможет пережить родным защитника горькую боль невосполнимой потери! Память о светлом, искреннем и добром человеке всегда будет жить в наших сердцах! Вечная дань уважения Герою! Вечная слава!" – отметили в громаде.

