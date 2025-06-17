'Красота для всех': как социальный проект L'Oréal Украина открывает новые возможности для женщин

Профессиональная красота может быть инструментом более глубоких изменений – именно в это верит L'Oréal Украина. Уже десять лет компания реализует в Украине социальный проект "Красота для всех", который помогает женщинам из уязвимых категорий освоить профессии в бьюти-индустрии. Юбилейный, десятый сезон объединил 100 женщин с разным опытом, но с единым желанием – начать новую жизнь.

Обучение происходит на базе ведущих образовательных учреждений и центров красоты. Участие в программе для женщин бесплатное. Часто это – женщины, пострадавшие от домашнего насилия, внутренне перемещенные лица, матери детей с инвалидностью. После прохождения курса они получают сертификат, а главное – новые перспективы.

Вниманию читателей OBOZ.UA – истории нескольких участниц, которые не побоялись изменить свою жизнь благодаря красоте.

Анна Хандусь: "Когда разум и красота работают вместе"

Анна – химик-биолог по образованию, сейчас увлеченно изучает парикмахерское искусство. Ее особая страсть – колористика, которую она открывает глубже благодаря научному подходу. Обучение для нее – это не просто новые знания, но и синергия с командой: утренние танцы, поддержка преподавателей и единство в стремлении к общей цели.

"Меня вдохновляет, что мы все вместе, на одной волне. И я уже вижу себя профессионалом, который дарит людям красоту", – говорит Анна.

Валентина Чечельницкая: "Крашу с любовью, стригу с опытом"

Валентина более 10 лет работает в бьюти-сфере, но именно в проекте L'Oréal Украина впервые реализовала свою мечту – освоила колористику. Она уже совмещает обучение с практикой, имеет клиентов, стрижет, красит и планирует собственное дело. "Мне это очень нравится. У нас крутые преподаватели, а результат – еще лучше. Я точно знаю, чего хочу", – уверенно делится Валентина.

Наталья Федоренко: "Встречаю каждый учебный день, как праздник"

"Я на учебу бегу, как на праздник", – с улыбкой признается Наталья. Здесь она не только учится, но и преодолевает собственные страхи. Преподаватели не просто объясняют, а помогают понять через вопросы, диалог и практику. Наталья уже готовит окрашивание для первой клиентки и тщательно продумывает формулу.

"Это интересно и немного страшно. Но я уже начала мыслить как мастер – и в этом самое большое удовольствие", – делится она.

Татьяна Бех: "Из детской мечты – в будущее дело"

С 14 лет Татьяна мечтала стричь. Сегодня она отрабатывает формы стрижек, изучает окрашивание и с удовольствием открывает для себя многогранность парикмахерского искусства. Больше всего ее вдохновляют именно стрижки.

"Я думала, что это просто. А оно – сложно, интересно и очень красиво", – говорит Татьяна. В планах – собственное дело и реализация себя как мастера.

Юлия Соболевская: "Я больше не боюсь быть мастером"

Юлия признается, что первый опыт обучения ее разочаровал. Но сейчас – совсем другое ощущение. Она приглашает моделей, работает с клиентками, даже сделала стрижку для дочери во время занятия. Больше всего ценит поддержку преподавателей и командную атмосферу.

"Я больше не боюсь. Знаю, как выйти из сложной ситуации, как исправить цвет – и это главное. Хочется начать работать, но пока еще не имею всех инструментов", – делится Юлия.

"Красота для всех" – это не просто лозунг, а реальная возможность изменить судьбу. Проект уже помог сотням женщин в Украине, и каждая из них – доказательство того, что профессиональное образование и поддержка могут дать новый старт. Каждая история – это пример силы, выдержки и стремления к лучшему.