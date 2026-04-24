Кожа начала синеть, а пульс исчез: в Ривне спасли парня, который потерял сознание в школе и провел в коме девять дней. Видео

В Ривне школьник потерял сознание прямо во время учебы – у него пропал пульс и началась гипоксия. Девять дней ребенок находился в коме, однако в конце концов пришел в себя и сейчас проходит реабилитацию.

Чрезвычайная ситуация произошла в одной из школ Ривне во время учебного процесса. Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Ребенок внезапно потерял сознание, а его состояние быстро ухудшалось – кожа начала синеть, что свидетельствовало о критической нехватке кислорода.

Первой на ситуацию отреагировала инспектор службы образовательной безопасности Ирина Дейсун. Она немедленно начала сердечно-легочную реанимацию, не теряя ни секунды. К ней присоединилась школьная медсестра, тогда как директор заведения вызвал скорую помощь.

До приезда медиков реанимационные мероприятия продолжались непрерывно. По прибытии бригады экстренной помощи парню провели дефибрилляцию и ввели необходимые препараты, в частности адреналин, чтобы стабилизировать сердечную деятельность.

Ключевую роль в спасении сыграло именно быстрое начало помощи. Первые минуты после остановки сердца являются критическими для выживания и минимизации последствий для мозга.

После инцидента ребенок находился в коме девять дней. Благодаря слаженным действиям врачей его состояние удалось стабилизировать, и он пришел в себя. Сейчас школьник восстанавливается и демонстрирует положительную динамику.

