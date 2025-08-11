Кого мобилизуют в первую очередь в сентябре и куда отправят служить: детальное объяснение

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим осуществляется призыв военнообязанных и резервистов, а также предоставляется возможность заключить контракт на прохождение службы.

Перечень лиц, подлежащих мобилизации, определен в постановлении Кабинета Министров Украины №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Как проводится мобилизация и кто подлежит призыву подробнее рассказывает OBOZ.UA.

Требования законодательства предусматривают, что мобилизации подлежат граждане Украины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья, не имеют отсрочки от призыва или сознательно не воспользовались ею.

Мобилизация в сентябре – кто может быть призван

На военную службу по мобилизации, в период особого положения, призывают граждан Украины, которые уже не относятся к категории призывников. К ним относятся:

военнообязанные годные по состоянию здоровья , без права на отсрочку или те, кто отказался от нее, в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

, без права на отсрочку или те, кто отказался от нее, в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"; резервисты годные к службе , без права на отсрочку или те, кто не воспользовался этим правом;

, без права на отсрочку или те, кто не воспользовался этим правом; лица, уволенные с военной службы из-за люстрационных ограничений (части 3 и 4 статьи 1 Закона "Об очищении власти"). Они могут быть назначены только на должности, не подпадающие под люстрационные меры;

(части 3 и 4 статьи 1 Закона "Об очищении власти"). Они могут быть назначены только на должности, не подпадающие под люстрационные меры; лица с судимостью за уголовный проступок , нетяжкое или тяжкое преступление (кроме преступлений против основ нацбезопасности Украины), в том числе те, которые были освобождены от отбывания наказания;

, нетяжкое или тяжкое преступление (кроме преступлений против основ нацбезопасности Украины), в том числе те, которые были освобождены от отбывания наказания; лица, осужденные за особо тяжкие преступ ления (кроме преступлений против нацбезопасности), но с определенными исключениями, перечисленными в Постановлении КМУ №560;

ления (кроме преступлений против нацбезопасности), но с определенными исключениями, перечисленными в Постановлении КМУ №560; осужденные с испытанием (кроме лиц, совершивших умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, особо тяжкие коррупционные преступления или преступления против нацбезопасности);

(кроме лиц, совершивших умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, особо тяжкие коррупционные преступления или преступления против нацбезопасности); подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей во время следствия или суда (за исключением подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности и в отдельных тяжких преступлениях, определенных УКУ). Если мера пресечения в виде содержания под стражей отменена, они обязаны явиться в ТЦК по месту жительства в течение 48 часов с момента постановления суда.

Куда направляют после призыва

Призыв по мобилизации проводится для восстановления боевых возможностей, укомплектования подразделений Сил обороны и создания резерва. После прохождения мобилизации военнослужащих направляют в подразделения, где есть потребность в кадрах, в частности:

соединений;

воинских частей;

учреждений и организаций; высших военных учебных заведений и учебных подразделений высших учебных заведений, учебных центров ВСУ и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины;

правоохранительных органов специального назначения.

Конкретное место службы определяется с учетом состояния здоровья (по заключению ВВК), результатов базовой общевойсковой подготовки перед отправкой и актуальных потребностей Сил обороны.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники ТЦК и СП в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это уже 16-й раз, когда на территории нашей страны продлевают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России.

