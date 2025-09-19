Когда в Украине празднуют День учителя: дата в 2025 году

Ежегодно осенью в Украине отмечают День учителя – праздник, который чествует труд педагогов, их преданность делу и роль в формировании общества. Это не только профессиональный день, но и возможность для учеников и родителей выразить искреннюю благодарность наставникам.

В 2025 году эта дата будет иметь особый символизм, ведь национальное и международное празднование совпадают. OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника.

Дата празднования в Украине и мире

Согласно Указу президента от 11 сентября 1994 года, в Украине День работников образования отмечают в первое воскресенье октября. В 2025 году эта дата приходится на 5 октября. Поскольку это выходной день, торжества в школах и университетах состоятся накануне – в пятницу, 3 октября.

В мире же 5 октября отмечают Международный день учителя, основанный ЮНЕСКО в 1994 году. Таким образом, в этом году украинские педагоги будут праздновать профессиональный праздник вместе с коллегами со всего мира.

Традиции празднования в Украине

День учителя в Украине всегда проходит в теплой и торжественной атмосфере. В школах и университетах организуют праздничные концерты, где звучат стихи, песни и слова благодарности от учеников. Утром педагоги получают цветы, открытки и небольшие подарки от воспитанников и родителей. Часто в этот день дети участвуют в так называемых "уроках-дублерах", когда ученики временно выполняют роль учителей.

В коллективах педагогов также происходят корпоративные мероприятия и встречи, которые создают возможность для дружеского общения и обмена опытом.

День учителя – это напоминание о важности профессии, которая формирует будущее страны. Это проявление глубокой благодарности за труд, требующий терпения, любви к детям и неутомимого стремления к знаниям.

