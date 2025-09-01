Когда стоит сушить гортензии: будут как с картинки

Гортензии считают одними из самых красивых садовых цветов – соцветия растения украшают наши сады в течение всего лета. И когда наступает осень и сезон гортензий подходит к концу, многие садоводы задумываются о том, как сохранить эту красоту.

Как пишет издание Interia Kobieta, шаровидные соцветия можно засушить, получив долговечный декор для своего дома. Более того, если сделать все правильно, вы сохраните даже цвет лепестков. Вот подробная инструкция, как и что для этого нужно сделать.

Когда срезать гортензии для сушки

Время сбора соцветий гортензии имеет решающее значение. Если срезать цветы слишком рано, они плохо высохнут. В то же время не медлите слишком долго. Головки, срезанные после того, как с них начали опадать лепестки, будут иметь после высушивания изношенный вид.

Лучшее время для срезки гортензий – конец лета и начало осени. Граница августа и сентября – идеальный момент для этого. Также важно следить за погодой и состоянием растений в вашем саду. Цветы должны быть полностью развитыми и красочными, но без признаков увядания или засыхания. Также убедитесь, что они здоровы, и что среди лепестков не завелись нежелательные насекомые.

Как подготовить гортензии к сушке

Прежде всего обратите внимание на погоду, когда вы срезаете цветы на сушку. Это нужно делать в сухие, солнечные дни, желательно около полудня. Это уменьшает риск задержки росы на растениях. Влага – главный враг успешной сушки и сохранения цветов в хорошем состоянии и форме.

Выбирайте только здоровые, неповрежденные соцветия и используйте острые, чистые секаторы при срезке. И сразу удалите со срезанной ветви все листья – этот простой трюк поможет влаге быстрее испариться, что сделает процесс засушивания эффективным. Однако стебли при этом следует оставлять длинными. Вместе с соцветием ветвь должна быть 30-40 см длиной. Это облегчит создание декоративных букетов.

Сушка гортензий в вазе

Существует несколько способов сушки гортензий. Самый простой метод, который можно охарактеризовать как почти безупречный, предполагает использование вазы. Налейте в нее немного воды – максимум 2-3 сантиметра от дна. Поместите цветы в вазу и просто ждите.

Еще свежие цветы поглотят достаточно воды, чтобы сохранить свой привлекательный вид и эффективно высохнуть. Только помните, что не нужно набивать в вазу много веток и размещать их под прямым солнечным светом.

Традиционная сушка гортензий

Этот способ позволяет засушить сразу много цветов. Соберите гортензии в небольшие пучки и свяжите стебли веревкой. Подвесьте их вверх ногами в сухом, проветриваемом и затененном месте. Оставьте на 2-3 недели, пока стебли и цветы не станут сухими и жесткими.

Как сохранить цвет сушеных гортензий

Влияние солнечного света является основной причиной потери цвета гортензий во время сушки. Ультрафиолетовые лучи ускоряют выцветание лепестков. А чтобы защитить их цвет воспользуйтесь простым лайфхаком: побрызгайте высохшие лепестки лаком для волос.

