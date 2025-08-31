Где в доме ставить орхидею: простой трюк, который поможет ей регулярно цвести

Иногда можно услышать, что орхидеи называют капризными комнатными растениями. Так случается в частности из-за того, что цветок может не зацветать в течение длительного времени.

Конечно, проблема может заключаться в неправильном уходе за растением. Но, как пишет издание Express, задерживать цветение способно и неправильное расположение орхидеи. Итак, возьмите компас и проверьте, в нужном ли месте стоит ваша экзотическая красавица.

Все дело в том, что орхидеям нужно большое количество солнечного света, но он не должен быть прямым. Солнечные лучи, которые падают непосредственно на растение, даже сквозь стекло, могут обжигать его. А в темном уголке растению не хватит сил для цветения. Именно поэтому британское Королевское садоводческое общество (RHS) рекомендует размещать орхидеи на окнах, выходящих на север или восток.

Впрочем, просто переставить цветок будет недостаточно. Обязательно убедитесь, что на выбранном вами окне нет сквозняков. Холодный ветер, который постоянно обдувает цветок, может навредить вашим орхидеям и вызвать опадение листьев. Понятно, что в таком состоянии ей будет не до цветения.

Позаботьтесь также о правильном увлажнении растения. Орхидеи любят регулярное опрыскивание, желательно дождевой водой. Если вы не имеете возможности собирать осадки, можно вскипятить воду из крана, дать ей остыть и воспользоваться ею для ухода за растением. Кипячение поможет смягчить водопроводную воду и сделать ее пригодной для орхидей и других комнатных растений.

Орхидеи также предпочитают специфическую среду для выращивания. Лучше всего они растут в специальном субстрате для орхидей, а не в обычном грунте.

И не забывайте правильно обрезать растение. Когда наступит время обрезать орхидеи, убедитесь, что вы используете чистые ножницы. Когда последний цветок на стебле завянет, удалите пожелтевший и высохший цветоносный побег, срезав его у основания. Это стимулирует новый рост и сохранит энергию для орхидеи, чтобы она могла лучше укорениться и нарастить листья.

