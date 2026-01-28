Когда следует переключать передачи: золотое правило для водителей-новичков

Знание момента переключения передач – одна из самых сложных вещей в управлении автомобилем. Если вы все еще учитесь водить или только что получили водительское удостоверение, то этот момент может быть для вас несколько пугающим, поскольку бывает трудно понять, правильно ли вы делаете в определенных ситуациях.

Видео дня

Точное понимание того, почему вы снижаетесь на вторую передачу или переключаетесь на пятую, не всегда является вопросом, на который вы можете ответить. Но существует очень конкретная причина, почему вам может понадобиться повысить или понизить передачу во время движения. Ее объяснила инструктор по вождению Энни Винтерберн в своем TikTok.

По ее словам, самое важное, что следует помнить о более низких передачах, это то, что они передают больше мощности на колеса, но предлагают более низкие скорости.

Семисловная фраза, которую она хочет, чтобы люди запомнили, звучит так: "Более низкие передачи дают мощность и тормозят двигатель".

Она объяснила: "Более низкие передачи в вашем автомобиле передают больше мощности на колеса. Это понадобится, когда вы поднимаетесь на крутой холм или если вы хотите быстро разогнаться. Поэтому более низкие передачи дают больше мощности. На более низких передачах также лучше тормозишь двигателем. Торможение двигателем нужно, когда спускаешься с крутого холма".

Энни добавила, что единственный случай, когда стоит рассмотреть возможность использования более высокой передачи, чем обычно, для вашей скорости, это если вы едете в гололёд. Высшие передачи могут помочь предотвратить пробуксовку колес на льду и помочь лучше контролировать свой автомобиль, чем на более низкой передаче.

Когда следует переключать передачи

Переключение передач может отличаться в зависимости от автомобиля и мощности двигателя. Но общее правило заключается в том, что передачи должны меняться со скоростью вашего автомобиля.

Первая передача используется для запуска автомобиля и трогания с места. Обычно не следует использовать ее для управления автомобилем, и следует переключаться на вторую передачу почти сразу после начала движения.

Всегда следует прислушиваться к своему автомобилю. Если вы заводите двигатель, и он издает высокочастотные звуки, вам, вероятно, нужно переключить на более высокую передачу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, если авто занесло из-за гололеда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.