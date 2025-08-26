Что нельзя сажать после клубники: как правильно обработать землю

После нескольких лет плодоношения клубника значительно истощает землю, поэтому почва нуждается в отдыхе и дополнительных питательных веществах. В среднем кусты можно выращивать на одном месте до четырех сезонов, после чего их обязательно пересаживают.

Видео дня

Если этого не сделать, урожайность резко снижается, а земля теряет плодородие. Чтобы восстановить почву, огородники используют два основных метода: паровое поле или седеральный пар.

В первом случае участок очищают от сорняков, удобряют и оставляют на год без посевов, чтобы он отдохнул. Во втором варианте землю засевают растениями на зеленое удобрение, такими как горчица, овес или рапс, а затем перепахивают для обогащения гумусом.

Куда пересадить клубнику

Оптимальное время для пересадки клубники — осень, когда земля еще теплая, но уже достаточно влажная. Растения лучше приживаются в пасмурные дни или вечером, а кусты желательно переносить с комом земли, чтобы не повредить корни.

Старые растения, которые не дают урожая, рекомендуют уничтожать, чтобы не переносить вредителей и болезни на новый участок. На месте клубники лучше всего растут корнеплоды, особенно морковь, которая не подвержена заболеваниям ягодной культуры и хорошо усваивает питательные вещества.

Также после клубники хорошо чувствуют себя лук, капуста, бобовые и различные виды зелени. Чеснок станет отличным вариантом, ведь он обладает антигрибковыми свойствами и отпугивает вредителей.

Какие растения не сажают после клубники

После клубники категорически не рекомендуют высаживать культуры, склонные к подобным болезням. Это, в частности:

земляника,

малина,

шиповник

рябина

картофель

помидоры.

Если проигнорировать это правило, урожайность будет низкой, а болезни распространятся на новые посадки. Важно помнить, что возвращать клубнику на то же место можно лишь через пять лет, когда земля полностью восстановится. Следуя этим простым советам, можно сохранить плодородие почвы и обеспечить высокие урожаи.

OBOZ.UA также предлагает узнать, как правильно сажать осенью клубнику.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.