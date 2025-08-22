Когда осеннее равноденствие в 2025 году: интересные факты об этом дне

Четыре раза в год планета Земля проходит через особые точки на своей орбите, которые ассоциируются со сменой времен года. И уже вскоре мы подойдем к одной из таких точек – осеннего равноденствия.

В этот момент день и ночь уравниваются в продолжительности, после чего темная часть суток начинает преобладать. С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая осень, а в Южном наступает весна. Издание Live Science рассказало подробнее об этом явлении с научной точки зрения.

Когда наступит осеннее равноденствие

Равноденствия случаются дважды в год. При этом продолжительность светового дня и ночи становится примерно одинаковой как в Южном, так и Северном полушариях. Астрономы рассчитали, что в 2025 году осеннее равноденствие придется на 22 сентября. Оно случится в 21:19 по киевскому времени. После этого день станет короче ночи и продолжит сокращаться вплоть до наступления зимнего солнцестояния. Весна вернется в Северное полушарие с весенним равноденствием 20 марта 2026 года.

Почему на Земле меняется продолжительность светового дня

Изменение продолжительности светового дня на нашей планете обусловлено тем, что она вращается вокруг Солнца под углом около 23,5 градуса. Это означает, что разные части нашей планеты получают больше или меньше солнечного излучения в разное время года в зависимости от положения нашей планеты на орбите.

С точки зрения географии, во всех странах мира солнце восходит на востоке и заходит на западе. Однако, в зависимости от вашего местоположения, солнце также движется на север половину года и на юг половину года. В летние месяцы день в Северном полушарии увеличивается, а в Южном – уменьшается в это же время. После равноденствия они меняются месяцами – в Северном полушарии день начинает сокращаться, тогда как в Южном он постепенно прибывает.

Момент равноденствия наступает дважды в год – в марте и сентябре. В этот момент наклон нашей планеты совпадает с ее орбитой вокруг Солнца. В это время года Солнце находится над экватором, и продолжительность дня и ночи в обоих полушариях делается одинаковой. В это время года линия, разделяющая день и ночь, называемая терминатором, "серой линией" или "сумеречной зоной", делит Землю пополам и проходит через Северный и Южный полюса.

Однако, по данным EarthSky, во время равноденствия день и ночь все еще не совсем равны, хотя и очень близки. Во время равноденствия Земли несколько минут больше света, чем темноты. Это связано с тем, что восход солнца происходит, когда край светила появляется над горизонтом, а закат солнца определяется как момент, когда другой его край исчезает за линией горизонта. А поскольку Солнце является диском, а не точечным источником света, во время равноденствия Земля видит на несколько минут больше света (а не темноты). Кроме того, атмосфера преломляет солнечный свет, и он продолжает свое путешествие к "ночной" Земле еще некоторое время, даже после того, как Солнце зайдет за горизонт.

"В день равноденствия и в течение нескольких дней до и после равноденствия продолжительность дня будет варьироваться от примерно 12 часов 6,5 минуты на экваторе до 12 часов 8 минут на 30-й широте и до 12 часов 16 минут на 60-й широте", — сообщает Национальная метеорологическая служба.

"Равносветность", с другой стороны, — это термин, которым описывают момент, когда день и ночь являются абсолютно равными по продолжительности. По данным Метеорологической службы Великобритании, из-за особенностей определения восхода и захода солнца равносветность наступает за несколько дней до весеннего равноденствия и через несколько дней после осеннего равноденствия.

Когда происходят равноденствия

Если посмотреть на список дат, то можно заметить, что равноденствия не обязательно происходят в один и тот же день каждый год. Весеннее наступает примерно 20 марта, а осеннее – 23 сентября плюс-минус один день. Это смещение дат обусловлено тем, что земной год не равен 365 дням: каждый год накапливается дополнительная четверть суток (6 часов), что приводит к смещению даты равноденствия. Ориентация планеты по отношению к Солнцу постоянно меняется, корректируя время равноденствия.

Равноденствия знаменуют астрономическое начало весны или осени, в зависимости от полушария. Однако метеорологическое начало этих времен года приходится на 1 марта и 1 сентября. В Северном полушарии мартовское равноденствие возвещает о начале весны и называется весенним. В этот же момент в Южном полушарии наступает осень. Противоположное происходит в сентябре, когда в северной половине планеты наступают холодные осенние месяцы, а в южной начинается весна.

Земля – не единственная планета, которая переживает равноденствия. Фактически, они случаются на каждой планете Солнечной системы. Орбиты и наклон планет относительно солнца приводят к тому, что оба полушария получают примерно одинаковое количество света.

