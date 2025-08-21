У Урана есть еще один спутник: ученые сделали неожиданное открытие

Астрономы благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба продолжают делать открытия даже в пределах нашей Солнечной системы. Так недавно им удалось с его помощью увидеть ранее неизвестный спутник Урана, таким образом количество естественных спутников планеты достигло 29.

Как пишет Live Science, космическое тело получило название S/2025 U1. Его диаметр составляет всего 10 километров, поэтому он был невидим для других телескопов и космического аппарата "Вояджер-2", когда тот пролетал мимо ледяной планеты в 1986 году.

Теперь камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировала блики солнечного света на серии из 10 40-минутных снимков Урана с длительной выдержкой. И это позволило разглядеть неуловимый ранее объект. По словам астрономов, которые нашли спутник, это открытие намекает на то, что вокруг Урана скрыто гораздо больше различных космических тел.

"Ни у одной другой планеты нет такого количества малых внутренних спутников, как у Урана, и их сложные взаимоотношения с кольцами указывают на хаотическую историю, которая размывает границу между системой колец и системой спутников", – заявил Мэтью Тискарено, старший научный сотрудник Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния. Он добавил, что вновь обнаруженный объект меньше и намного тусклее, чем самый маленький из ранее известных внутренних спутников. Вероятно, это указывает на то, что эта система имеет более сложную структуру, которую еще предстоит открыть.

Уран, впервые обнаруженный в 1781 году немецко-британским астрономом Фридрихом Вильгельмом Гершелем, является седьмой планетой от нашего Солнца и вращается вокруг него на расстоянии 2,9 млрд км, что почти в 20 раз дальше Земли, согласно данным NASA. Такое огромное расстояние означает, что большинство наших знаний об этой далекой, ледяной и асимметричной планете получено из данных, собранных космическим аппаратом NASA "Вояджер-2", который пролетел мимо ледяного гиганта 40 лет назад. Однако даже эта информация оказалась неточной и подлежит пересмотру.

Новый спутник, 14-й член системы малых спутников, находящихся внутри орбит крупнейших спутников Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона. Он вращается в 56 000 км от центра Урана. Его орбита близка к круговой, что означает, что он, возможно, не слишком далеко ушел от места своего образования. Его расположение внутри темных внутренних колец Урана (у планеты их 13, и они делятся на внутреннюю систему и пару внешних), вероятно, объясняет, почему он так долго оставался незамеченным.

Официальное название для недавно обнаруженного спутника ожидает одобрения Международного астрономического союза (МАС), но, скорее всего, он будет назван в честь персонажа из произведений Шекспира или Александра Поупа, в честь которых названы и другие спутники планеты.

Что касается телескопа Джеймса Вебба, то он уже провел ряд впечатляющих наблюдений в самых дальних уголках нашей Вселенной. Однако ученые утверждают, что это открытие, сделанное в рамках программы General Observer, подчеркивает способность оборудования обнаруживать объекты на внешних границах нашей Солнечной системы.

"В перспективе открытие этого спутника подчеркивает, как современная астрономия продолжает опираться на наследие таких миссий, как "Вояджер-2", который пролетел мимо Урана 24 января 1986 года и впервые позволил человечеству увидеть этот загадочный мир вблизи", — говорится в заявлении Марьям Эль Мутамид, ведущей исследовательницы отдела солнечной системы, науки и исследований Юго-Западного научно-исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо. "Сейчас, почти через четыре десятилетия, космический телескоп имени Джеймса Уэбба раздвигает эти горизонты еще дальше", – добавила она.

