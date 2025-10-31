Когда надо точно идти к ветеринару: топ-7 признаков депрессии у собак

Владельцев собак предупредили, что им, возможно, придется записаться на прием к ветеринару, если поведение их любимца изменилось этой осенью. Хотя собаки не страдают сезонным аффективным расстройством, сезонные факторы могут влиять на их эмоциональное благополучие.

Ник Джонс, эксперт по поведению собак в Petplan, выделил семь признаков депрессии у собак, которые могут означать, что владельцам нужно принять меры. "В холодные месяцы наши собаки естественно проводят меньше времени на улице, что может повлиять на их умственную активность", – объяснил он, пишет Express.

Плохая погода также может сделать активный отдых на свежем воздухе менее привлекательным для обеих сторон, а собаки очень восприимчивы к нашим эмоциям. Важно осознавать эти факторы и распознавать симптомы депрессии, чтобы мы могли вмешаться и обратиться за поддержкой/

Признаки того, что ваша собака может быть депрессивной:

Не интересуются прогулками

Изменения аппетита (есть больше или меньше, чем обычно)

Больше сна

Меньший интерес к игре, игрушкам или взаимодействию

Прячется или выглядит замкнутым

Чрезмерное облизывание или жевание

Нытье, скулеж или чрезмерный лай.

К счастью, есть простые шаги, которые владельцы могут предпринять, чтобы поддержать своего любимца. Ник посоветовал владельцам придерживаться распорядка дня и стараться делать приемы пищи и прогулки как можно более регулярными, независимо от погоды. Свежий воздух также может помочь, поскольку ежедневные прогулки улучшат настроение вашей собаки.

