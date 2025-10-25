Топ-10 'ленивых' собак, которых не надо много и часто выгуливать

Если вы любите собак, но у вас нет времени на длительные ежедневные прогулки, есть породы, которые идеально подходят для вашего образа жизни.

Видео дня

Для людей с плотным графиком или ограниченным пространством выбор породы с низким уровнем энергии может значительно облегчить уход за домашним любимцем. Аксель Лагеркранц, эксперт по домашним животным поделился 10 породами, которым нужно меньше всего выгула, чтобы быть счастливыми и здоровыми, пишет Express.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниели (10 место) хорошо известны своим нежным, спокойным темпераментом. Поскольку они ласковые и преданные, они формируют прочные связи со своими семьями.

Спокойный характер делает их приспособленными ко многим жизненным ситуациям, а при условии надлежащей социализации с детства они, как правило, хорошо ладят как с детьми, так и с другими домашними животными.

Йоркширский терьер

Девятое место занимает йоркширский терьер. Несмотря на то, что эта порода терьеров является одной из самых энергичных собак, им хватает нескольких получасовых прогулок в день.

Эти маленькие собаки смелые, уверенные в себе и бесстрашные, с авантюрной жилкой и ноткой упорства, что делает жизнь интересной.

Уиппет

Уиппеты, как правило, ведут достаточно малоподвижный образ жизни большую часть дня, если давать им бегать на полной скорости в течение получаса несколько раз в день.

Виппеты — это нежная и ласковая порода, известная своей преданностью и крепкими связями со своими семьями. Они, как правило, прекрасно ладят с детьми и другими собаками, что делает их хорошими компаньонами.

Ирландский волкодав

По словам Акселя, ирландскому волкодаву требуется меньше физических нагрузок, чем вы думаете. "Они довольно экономны в плане физических нагрузок, очень быстро расходуя много энергии, а затем успокаиваясь и наслаждаясь дремотой", - сказал эксперт.

Итальянская борзая

Они имеют живой характер во время коротких игр и любят спринт на свежем воздухе. Но в основном предпочитают отдых и объятия, а их потребности в физических упражнениях скромные.

Грейхаунд

Неудивительно, что борзая занимает пятое место в этом списке. Им нужно несколько коротких прогулок в день и хотя бы один шанс для быстрого взрыва энергии на высокой скорости

Бульмастиф

Бульмастиф — это большая и мощная порода, известная своей впечатляющей силой и защитными инстинктами. Несмотря на свой импозантный вид, они чрезвычайно спокойны и имеют относительно низкие потребности в физических нагрузках.

Чау-чау

"Чау-чау — это особая порода. Они, как правило, достаточно любят умеренные физические нагрузки и неторопливые прогулки. Часа или около того физических упражнений в день обычно более чем достаточно.

Но чау-чау нужно проводить много времени со своим хозяином, чтобы он был счастлив.

Чихуахуа

Чихуахуа могут быть крошечными, но они производят большое впечатление. Как самая маленькая порода собак в мире, они известны своим смелым характером, живым духом и глубокой преданностью своим хозяевам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, стоит ли спать с собакой в постели вместе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.