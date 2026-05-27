Когда и чем подкармливать помидоры: урожай будет заметно больше

Чтобы помидоры хорошо росли, не увядали от жары и активнее завязывали плоды, важно позаботиться о состоянии корневой системы. После высадки в грунт или теплицу растения переживают стресс, поэтому им нужна поддержка для быстрого укоренения. Один из простых натуральных способов помочь томатам – использование гуминовых кислот.

Видео дня

Они улучшают структуру почвы, помогают удерживать влагу у корней и способствуют лучшему усвоению питательных веществ. Эксперты рассказали, как получить заметно более щедрый урожай.

Почему помидорам нужна подкормка после высаживания

После пересаживания в открытый грунт или теплицу помидоры не сразу начинают активно расти. Даже хорошо закаленная рассада несколько дней может стоять почти без изменений, ведь для растения это стресс: меняется температура, освещение, влажность и состав почвы.

В этот период важнейшая задача – помочь томатам нарастить сильную корневую систему. Если корни слабые, растение хуже впитывает воду и питательные вещества, медленнее развивается, легче увядает и хуже формирует завязь.

Именно поэтому на старте выращивания стоит обратить внимание на гуминовые кислоты. Они не "перекармливают" томаты азотом, а действуют иначе – улучшают условия в зоне корней.

Чем полезны гуминовые кислоты для помидоров

Гуминовые кислоты особенно важны после высаживания рассады. Они стимулируют развитие мелких корневых волосков – именно через них растение активнее всего впитывает воду и минеральные вещества. Чем лучше развита эта часть корневой системы, тем легче помидорам пережить жару, кратковременную засуху или ночные похолодания.

Кроме того, гуминовые кислоты улучшают саму почву. На песчаных участках они помогают дольше удерживать влагу и питательные вещества у корней. В тяжелых глинистых почвах улучшают доступ воздуха и уменьшают уплотнение земли.

Также они активизируют полезные почвенные микроорганизмы, уменьшают вымывание калия, кальция и магния и помогают растениям лучше использовать органические и минеральные удобрения.

Когда подкармливать помидоры гуминовыми кислотами

Лучшее время для использования гуминовых кислот – перед высадкой, во время посадки или сразу после нее. Важно, чтобы раствор попал именно в зону корней, где растение больше всего нуждается в поддержке.

Самый простой способ – полить подготовленную грядку раствором гуминовых кислот за день или за несколько дней до высадки рассады. Перед этим почву желательно перекопать, убрать сорняки и смешать землю с компостом.

Второй вариант – налить раствор непосредственно в лунку перед посадкой. Так препарат сразу будет действовать там, где будет корневой ком помидора.

Еще один способ – ненадолго погрузить корни или весь корневой ком саженца в разведенный препарат, а уже потом высадить растение.

Как подкармливать уже посаженные помидоры

Если помидоры уже растут в почве, гуминовые кислоты все равно можно использовать. Для этого растения поливают раствором вокруг стебля.

Важно делать это по влажной земле. Если почва пересушенная и потрескавшаяся, часть раствора может стечь по поверхности или неравномерно дойти до корней. Поэтому сначала грядку лучше слегка полить обычной водой, а уже потом внести гуминовые кислоты.

В течение сезона такую подкормку можно повторить 2–3 раза. Наилучшие моменты:

после высадки рассады;

перед активным цветением; перед активным цветением;

в период завязывания плодов;

после сильных дождей, когда питательные вещества могли вымыться из почвы;

во время жары и засухи.

Дозировку всегда нужно брать из инструкции к конкретному препарату. Гуминовые кислоты считаются безопасными, но большее количество не означает лучший результат.

Как гуминовые кислоты помогают во время жары

Помидоры плохо переносят крайности. Им вредит и длительное пересыхание почвы, и чрезмерное заливание корней. Из-за недостатка воды растения вянут, хуже завязывают плоды, а после резкого полива помидоры могут трескаться.

Переувлажнение тоже опасно: оно способствует болезням корней и ухудшает доступ воздуха к ним.

Гуминовые кислоты помогают создать в почве лучшую структуру. В легких песчаных почвах они уменьшают быстрое просачивание воды в более глубокие слои, куда молодые корни еще не достают. В тяжелых почвах, наоборот, улучшают воздухообмен, чтобы корни не "задыхались" после полива или дождя.

Фактически гумус работает как естественный запас влаги и питательных веществ. Он не заменяет регулярного полива, но помогает воде дольше оставаться доступной для растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие огородные растения запрещено поливать холодной водой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.