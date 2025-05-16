Клиника 'Охматдет' получила систему Thompson от Фонда Андрея Матюхи

В феврале 2025 года Национальная детская специализированная больница "Охматдет" получила современную ретракторную систему Thompson для отделения ургентной хирургии. Оборудование стоимостью 2,22 млн грн было закуплено Фондом Андрея Матюхи совместно с благотворительной организацией Good Donations.

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Как сообщили в фонде со ссылкой на заведующего отделением ургентной хирургии Романа Жежеру, за первые два месяца работы с новой системой медики провели более 60 сложных операций.

"Среди пациентов – дети с онкологическими заболеваниями, врожденными пороками развития, минно-взрывными ранениями. Такие вмешательства требуют максимальной точности и слаженности команды", – отметили в Фонде Андрея Матюхи.

Современные инструменты для украинских хирургов

Система Thompson относится к числу самых эффективных хирургических ретракторов, которые используются в абдоминальной, нейро-, онко-, ортопедической и торакальной хирургии. Она обеспечивает четкий обзор операционного поля, снижает нагрузку на хирургов, сокращает продолжительность вмешательства и уменьшает риски для пациентов.

"Мы поддерживаем украинских врачей, которые спасают детские жизни. Здесь не может быть компромиссов по качеству или цене, поэтому мы передаем лучшее и именно то, что необходимо медучреждению прямо сейчас", – прокомментировал Андрей Матюха, основатель одноименного благотворительного фонда.

Отделение ургентной хирургии "Охматдета" работает круглосуточно и без выходных, оказывая медицинскую помощь детям из всех регионов Украины. Ежегодно здесь проводят более тысячи оперативных вмешательств с использованием современных методик.

Передача системы Thompson – часть более широкой программы Фонда Андрея Матюхи по поддержке медицинских учреждений, которая предусматривает обеспечение учреждений необходимой техникой в партнерстве с другими благотворительными инициативами.