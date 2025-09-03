Что категорически нельзя делать со щенком: иначе он вырастет непослушной собакой

То, как вы дрессируете и взаимодействуете со своим щенком на ранних этапах развития, будет формировать его поведение на долгие годы. Многие владельцы неосознанно делают простую ошибку, которая почти гарантирует плохое поведение в будущем.

Кинолог предостерегла в TikTok тех, кто впервые заводит щенков, от этой ключевой ошибки. Лили, также известная как @BestBarkingBehaviour, объяснила в своем новом видео: "Есть одна вещь, которую люди делают неправильно, когда впервые приносят домой своего щенка – они развлекают его ежеминутно в течение всего дня".

Почему стоит минимизировать время игры

Интересный факт: щенки на самом деле должны спать очень много времени днем и иметь периоды, когда они не спят, но просто отдыхают и ничего не делают.

Большинство экспертов рекомендуют ежедневно уделять щенкам не менее двух-трех часов активного взаимодействия и вовлечения. Сначала это может показаться немного, но на самом деле это идеально соответствует потребностям щенка.

Щенки спят от 18 до 20 часов в сутки, поэтому время, которое они проводят активно, ограничено. А поскольку щенки имеют более короткий период концентрации внимания, чем взрослые собаки, им лучше всего подходят короткие периоды игры и дрессировки, распределенные в течение дня.

Какие проблемы с поведением это вызовет?

"Если вы будете развлекать своего щенка все время, пока он не спит, он будет ожидать этого всю свою жизнь. И как бы ни было прекрасно играть с ним и делать что-то вместе, в долгосрочной перспективе вы не сможете спокойно выйти из дома, потому что ваш щенок, который теперь собака, ожидает, что вы будете развлекать его непрерывно", - сказала Лили.

"Это те собаки, которые в конце концов страдают от тревоги разлуки, они безумно переутомляются, потому что не научились, как успокоиться и развлечь себя", - добавила эксперт.

Основные признаки того, что ваша собака страдает от тревоги разлуки:

Нытье Дрожь Лай Вой Жевание Копание Произошли несчастные случаи с туалетом в доме Попытка сбежать.

