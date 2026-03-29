Какой праздник отмечают 29 марта: все об этом дне

29 марта 2026 года сочетает в себе сразу несколько важных событий – церковных, светских и исторических, которые формируют особую атмосферу этого дня. В мире говорят о музыке, ведь отмечается Всемирный день фортепиано, и даже вспоминают мифических существ в Международный день русалок. Именно на эту дату приходится и переход на летнее время, что символически открывает новый сезон.

Кроме праздников, 29 марта также вошло в историю как день важных открытий, культурных событий и трагических страниц, которые нельзя забывать.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день фортепиано

Католическое Пальмовое воскресенье

Переход на летнее время

День фокусника или День дыма и зеркал

День рождения Кока-колы

День осведомленности об онихектомии

Международный день русалки

День зарплаты наперед

Церковный праздник 29 марта

В воскресенье пятой недели Великого поста церковь чтит память преподобной Марии Египетской, которая является символом искреннего раскаяния и невероятной силы духа в преодолении греха. Ее жизнь напоминает верующим, что даже после глубокого падения человек способен через молитву и пост достичь духовной чистоты и Божьей милости.

События этого дня

845 — викинги завоевали Париж

1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене

1798 — французы провозгласили образование на территории Швейцарии марионеточной Гельветийской Республики

1848 — из-за сильных морозов более чем на 30 часов "остановился" Ниагарский водопад

1864 — в Народном доме во Львове состоялось первое представление первого в Галичине профессионального украинского театра (основан обществом "Русская Беседа")

1867 — Конституционный акт Парламента Соединенного Королевства образовал Доминион Канады и стал основной частью Конституции этой страны

1871 — открылся лондонский Альберт-холл

1886 — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола

1910 — в Марселе поднялся в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром

1933 — после нелегальной поездки по Советскому Союзу валлийский журналист Гарет Джонс выпустил пресс-релиз, в котором заявил о Голодоморе в Украине

1951 — в США вынесли смертные приговоры Этель и Джулиусу Розенбергам, обвиненным в шпионаже в пользу СССР. Их казнили в июне 1953 года.

1967 — арест деятелей Украинского Национального фронта (УНФ) Дмитрия Квецкого, Зеновия Красивского, Михаила Дяка, Ярослава Лесива

1973 — завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама и передачу правительством ДРВ американским властям всех лиц, взятых в плен из числа военного и гражданского персонала США.

1974 — китайские фермеры вблизи Сианя обнаружили захоронение императора III в. до н. э. Цинь Ши Хуан-ди — знаменитую Терракотовую армию

1976 — лучшим фильмом США за 1975 год Американская киноакадемия признала "Полет над гнездом кукушки".

1982 — парламент Соединенного Королевства прекратил свои полномочия принимать законы, распространяющиеся на Канаду.

1991 — в Киеве состоялся первый вечер поэтической группы "Бу-Ба-Бу" (Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Виктор Неборак).

1998 — в Португалии открыт 16-километровый мост "Вашку да Гама" через реку Тежу. Его строительство стоило $1 млрд.

1998 — Парламентские выборы в Украине

2004 — в Украине создали Гражданскую кампанию "Пора!"

2004 — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения вступили в НАТО

2014 — в Англии и Уэльсе зарегистрирован первый однополый брак

2022 — россияне нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА, погибли 37 человек, еще более 36 получили ранения.

Именинники 29 марта

Иван, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

