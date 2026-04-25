Какой праздник отмечают 25 апреля: церковный календарь

25 апреля – дата, в которой соединились духовные традиции, научные открытия и десятки международных инициатив. В этот день верующие чтят апостола и евангелиста Марка, автора одного из важнейших христианских текстов.

Видео дня

В мире же календарь напоминает о значении медицины, науки, защиты животных, астрономии и финансовой грамотности. Именно 25 апреля в разные годы человечество создавало календари, открывало новые земли, запускало воздушные шары и раскрывало тайны ДНК. Поэтому этот день имеет особое значение как для верующих, так и для всех, кто интересуется историей и современным миром.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день исцеления

Международный день скульптуры

Международный день тайцзи и цигуна

Международный день астрономии (День весенней астрономии)

Всемирный день породненных городов

Всемирный день диско-супа

Всемирный день ветеринара

Международный день Маркони

Международный день финансовой независимости

Международный день амигуруми

День осведомленности о родительском отчуждении

Международный день делегата

День парикмахера

Международный день ДНК

Всемирный день борьбы против малярии

Всемирный день пингвинов

Церковный праздник 25 апреля

25 апреля церковь чтит память святого апостола и евангелиста Марка, который был ближайшим сподвижником апостола Петра и автором одного из четырех канонических Евангелий. В этот праздник верующие молятся святому об укреплении веры, успехе в учении и благоразумии, чествуя его миссионерский труд и несокрушимую преданность делу распространения христианства.

События этого дня

4241 до н.э. — в Древнем Египте начали использовать календарь с годом в 365 дней

1154 — мусульманские войска Нур ад-Дина захватили Дамаск

1185 — войска оппозиции разгромили императорскую армию в битве при Данноуре (Япония).

1498 — в Риге основано "Братство черноголовых", которое играло заметную роль в жизни города. Его членами могли быть исключительно холостые немецкие купцы.

1507 — немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.

1547 — крупнейшим пожаром сожжена Москва

1607 — во время восьмидесятилетней войны голландский флот уничтожил испанскую эскадру, стоявшую на якоре в битве при Гибралтаре. В ходе сражения погиб голландский адмирал Якоб ван Хеемскерк.

1626 — в ходе Тридцатилетней войны состоялась битва при Дессау.

1644 — крестьянская повстанческая армия под руководством Ли Цзичена практически без боя вошла в Пекин, столицу империи Мин.

1660 — учредительное собрание решило вернуть английский престол Стюартам.

1707 — в ходе войны за испанское наследство, у городка Алманса французско-испанская армия под предводительством герцога Бервика разгромила португальско-английско-голландские войска графа Голуэя. Как результат, большая часть восточной Испании перешла в руки Бурбонов.

1719 — выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо"

1781 — в ходе войны за независимость США британские войска захватили Питерсбург (Вирджиния, США)

1783 — в Анноне (Франция) братья Монгольфье запустили первый воздушный шар с грузом, равным весу взрослого человека, шар объемом в 800 м³ поднялся на 400 метров.

1792 — во Франции на Гревской площади в Париже впервые построили и использовали для публичной казни гильотину (тогда она называлась Лузеттой).

1792 — военный инженер и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль написал музыку и текст знаменитого марша Марсельеза. Впоследствии Конвент утвердил эту песню как гимн революционной Франции.

1816 — Джордж Байрон, преследовавшийся на родине грязными сплетнями, навсегда покинул Великобританию.

1823 — в Вильно (Литва) по приказу генерал-губернатора Римского-Корсакова уничтожалось масонское имущество.

1826 — в Великобритании запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1831 — встречный бой авангардов польской и русской армий у городка Куфлев в ходе Ноябрьского восстания в Польше.

1839 — вступление британской армии в Кандагар.

1859 — в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда де Лессепса

1861 — Гражданская война в США: союзная армия (северные) прибыла в Вашингтон, округ Колумбия

1862 — войска союзной армии захватили один из важных городов КША — Новый Орлеан

1867 — город Токио впервые открыт для иностранной торговли

1901 — в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера

1915 — началась десантная операция британских и союзных войск на Галлиполийский полуостров. Турецкие войска были застигнуты врасплох

1918 — войска Крымской группы Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР П.Болбочана освободили от красных Бахчисарай в Крыму

1920 — с наступления на Киев объединенных польско-украинских войск началась польско-советская война

1926 — в Милане состоялась премьера последней оперы Дж. Пуччини "Турандот".

1926 — состоялся дебют первой машины Алфьеро Мазерати — "Тиро 26", за рулем которой сидел сам конструктор. Он выиграл соревнования в Тарга-Флорио (Италия)

1935 — Шерман Гиффорд и Томас Миллер, президент и вице-президент "American Telephone Company", сидя в Нью-Йорке на расстоянии 15 метров друг от друга, осуществили первый околоземный телефонный разговор — сигнал прошел расстояние в 23 тысячи миль через Сан-Франциско, остров Яву, Амстердам и Лондон

1941 — Гитлер приказал начать операцию "Меркурий" (захват Крита)

1942 — американские войска высадились в Новой Каледонии

1942 — наследница британского престола Елизавета провела день на призывном участке, регистрируя добровольцев на фронт

1944 — американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Великобритании и США — "править миром"

1945 — началась Сан-Францисская международная конференция 50 стран по наработке устава ООН

1945 — возле Торгау на реке Эльба состоялась встреча советских и американских войск

1945 — войска союзников освободили узников концлагерей Маутхаузен и Равенсбрюк

1950 — канадские провинции подписали соглашение о строительстве Трансканадского шоссе

1953 — публикация в журнале "Nature" статьи британских ученых Фрэнсиса Крика и Джеймса Ватсона о создании модели пространственной структуры ДНК

1954 — американский научно-исследовательский центр компании "Bell telephone" объявил о создании солнечных батарей

1956 — в СССР отменен закон, который наказывал тюрьмой за прогулы, введенный в 1940 году

1956 — состоялся первый полет прототипа винтокрылого летательного аппарата — машины Bensen I-8i "Girobot"

1964 — в белорусском колхозе корова родила семь телят (мировой рекорд)

1970 — в СССР осуществлен запуск восьми искусственных спутников Земли серии "Космос" с использованием одной ракеты-носителя

1973 — сингл "Little Willy" группы The Sweet стал "золотым". Это был один из четырех хитов группы, который в это время слушали на всех континентах — "Ballroom Blitz", "Fox on the Run", "Action" и "Love is Like Oxygen"

1974 — в Португалии победила Революция гвоздик: конец Нового Государства и начало перехода к демократии

1976 — состоялись первые единые выборы во Вьетнаме.

1980 — Boeing 727 британской авиакомпании "Dan Air Services" со 146-ю пассажирами на борту разбился при заходе на посадку в плохих метеоусловиях возле аэропорта Тенерифе (Канарские острова). Все пассажиры и члены экипажа погибли

1981 — гитарист Дэнни Лейн вышел из состава группы Пола Маккартни "The Wings"

1981 — более 100 работников получили значительные дозы радиационного облучения во время аварии ядерного реактора на атомной электростанции Цуруга в Японии

1982 — в ходе аргентино-британской войны за Фолкленды, британские коммандос десантировались на побережье о. Южная Джорджия и неожиданно для противника захватили все укрепленные позиции на острове

1982 — израильские войска отступили с Синайского полуострова

1983 — американский космический зонд "Pioneer-10" пересек орбиту Плутона.

1990 — экипаж космического челнока "Discovery", стартовавшего накануне с мыса Канаверал (Флорида), вывел на орбиту космический телескоп Хаббл, давно ожидаемую космическую обсерваторию

1990 — по результатам выборов Виолетта Барриос де Чаморро стала президентом Никарагуа на следующие шесть лет — одиннадцатилетнему прокоммунистическому правлению сандинистов в стране пришел конец

1993 — по результатам всенародного референдума в России большинство населения поддержало политику Ельцина (по — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета РФ

1994 — указом Президента Украины был создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания

1997 — из-за ошибки программистов во Флориде, мировая сеть Интернет потерпела крупнейший сбой в истории

1997 — Россия отказалась подписать конвенцию о запрещении химического оружия, ссылаясь на отсутствие средств для обезвреживания 40 тысяч тонн оружия

2000 — Верховный суд США постановил, что девиз штата Огайо "с Богом все становится возможным" является неконституционным

2000 — Комиссия ООН по правам человека осудила политику России в Чечне.

2000 — в центре Белграда застрелили директора югославской национальной авиакомпании Жика Петровича, близкого соратника президента Югославии Слободана Милошевича

2005 — правительства Болгарии и Румынии подписали соглашение о согласии на вступление в ЕС

2005 — 107 человек погибло в железнодорожной аварии в Амагасаки, Япония.

2008 — в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялась международная конференция по случаю 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Центральным событием научной конференции была демонстрация фильма "Радиофобия" испанского режиссера Хулио Сото

2008 — президент Венесуэлы Уго Чавес пообещал "похоронить" США в XXI веке в связи с несанкционированным проходом вдоль венесуэльских берегов американского авианосца "Джордж Вашингтон"

Именинники 25 апреля

Василий, Марк, Сергей, Ника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.