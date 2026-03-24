Какой праздник отмечают 24 марта в Украине: все об этом дне

24 марта – дата, объединяющая важные международные инициативы, профессиональные праздники и события с глубоким историческим смыслом. В этот день в мире привлекают внимание к проблемам психического здоровья, борьбы с туберкулезом и защиты прав человека.

В то же время календарь напоминает и о менее известных, но символических событиях — от спортивных праздников до профессиональных дней мастеров красоты. Интересно, что именно 24 марта был открыт возбудитель туберкулеза, что стало прорывом в медицине.

А в церковном календаре этот день имеет особое значение как период подготовки к одному из крупнейших христианских праздников.

Праздники в Украине и мире

Международный день борьбы с депрессией

Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

Всемирный день кабадди

День мастера маникюра

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Международный день достижений

День фтизиатра

Церковный праздник 24 марта

Православная церковь 24 марта отмечает предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы — время духовного приготовления к одному из величайших событий христианства, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о предстоящем рождении Спасителя.

В этот же день чтят память преподобного Захарии Постника, инока Киево-Печерского, который прославился своей победой над искушениями через строгий пост и молитву, за что получил дар видеть ангелов.

События этого дня

1084 — немецкий король Генрих IV захватил Рим.

1155 — Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на престол.

1603 — Токугава Иэясу стал сёгуном Японии.

1603 — со смертью английской королевы Елизаветы троны Английского и Шотландского королевств объединены.

1654 — подписаны Мартовские статьи Богдана Хмельницкого с московским царем Алексеем Михайловичем.

1721 — Иоганн Себастьян Бах представил шесть оркестровых концертов[ маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому.

1794 — начало восстания Костюшко против России и Пруссии.

1802 — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1804 — законодательный корпус Франции постановил соорудить в зале своих заседаний бюст Бонапарта из белого мрамора.

1882 — немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, палочку Коха.

1898 — в Америке продали первый автомобиль — модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов.

1918 — Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах.

1933 — закон Рейхстага отменил гражданские свободы и передал чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру.

1956 — реабилитирован российский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности.

1932 — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливается конституционная монархия.

1933 — вступил в силу закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительству законодательную власть и фактически отменяет Конституцию. Тем самым вся власть легально переходит к Гитлеру.

1940 — выборы депутатов верховных органов государственной власти Советского Союза и Советской Украины на Западных землях Украины.

1972 — премьера фильма "Крестный отец", ставшего одним из шедевров мирового кинематографа.

1972 — ограбление United California Bank: из разбитого сейфа похитили 9 млн долларов.

1975 — Мухаммед Али (Muhammad Ali) техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера (Chuck Wepner) в Кливленде.

1976 — переворот в Аргентине: военная хунта свергла Исабель Перон, начались политические репрессии.

1980 — убийство правыми боевиками Сальвадорского архиепископа Оскара Ромеро раскрутило спираль насилия гражданской войны.

1989 — танкер "Эксон Вальдез" ("Exxon Valdez") наталкивается на риф вблизи Аляски и теряет 40 000 тонн нефти.

1989 — во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.

1989 — в Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины.

1990 — Ислам Каримов стал президентом Узбекистана.

1999 — после начала войны НАТО против Югославии войска Альянса начали авиационные атаки против объектов на территории СРЮ.

1999 — в результате пожара в тоннеле под Монбланом (Mont-Blanc) погибает 39 человек.

1999 — в национальном парке Цаво (Кения) в результате аварии пассажирского поезда погибли 36 человек, 200 травмированы.

2001 — Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона (Derrick Jefferson) в Мюнхене.

2022 — с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предоставили награду Город-герой Украины таким населенным пунктам: Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка.

Именинники 24 марта

Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков.

