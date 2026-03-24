Какой праздник отмечают 24 марта в Украине: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
21
24 марта – дата, объединяющая важные международные инициативы, профессиональные праздники и события с глубоким историческим смыслом. В этот день в мире привлекают внимание к проблемам психического здоровья, борьбы с туберкулезом и защиты прав человека.

В то же время календарь напоминает и о менее известных, но символических событиях — от спортивных праздников до профессиональных дней мастеров красоты. Интересно, что именно 24 марта был открыт возбудитель туберкулеза, что стало прорывом в медицине.

А в церковном календаре этот день имеет особое значение как период подготовки к одному из крупнейших христианских праздников.

Праздники в Украине и мире

  • Международный день борьбы с депрессией
  • Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом
  • Всемирный день кабадди
  • День мастера маникюра
  • Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
  • Международный день достижений
  • День фтизиатра

Церковный праздник 24 марта

Православная церковь 24 марта отмечает предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы — время духовного приготовления к одному из величайших событий христианства, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о предстоящем рождении Спасителя.

В этот же день чтят память преподобного Захарии Постника, инока Киево-Печерского, который прославился своей победой над искушениями через строгий пост и молитву, за что получил дар видеть ангелов.

События этого дня

  • 1084 — немецкий король Генрих IV захватил Рим.
  • 1155 — Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на престол.
  • 1603 — Токугава Иэясу стал сёгуном Японии.
  • 1603 — со смертью английской королевы Елизаветы троны Английского и Шотландского королевств объединены.
  • 1654 — подписаны Мартовские статьи Богдана Хмельницкого с московским царем Алексеем Михайловичем.
  • 1721 — Иоганн Себастьян Бах представил шесть оркестровых концертов[ маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому.
  • 1794 — начало восстания Костюшко против России и Пруссии.
  • 1802 — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
  • 1804 — законодательный корпус Франции постановил соорудить в зале своих заседаний бюст Бонапарта из белого мрамора.
  • 1882 — немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, палочку Коха.
  • 1898 — в Америке продали первый автомобиль — модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов.
  • 1918 — Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах.
  • 1933 — закон Рейхстага отменил гражданские свободы и передал чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру.
  • 1956 — реабилитирован российский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности.
  • 1932 — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливается конституционная монархия.
  • 1933 — вступил в силу закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительству законодательную власть и фактически отменяет Конституцию. Тем самым вся власть легально переходит к Гитлеру.
  • 1940 — выборы депутатов верховных органов государственной власти Советского Союза и Советской Украины на Западных землях Украины.
  • 1972 — премьера фильма "Крестный отец", ставшего одним из шедевров мирового кинематографа.
  • 1972 — ограбление United California Bank: из разбитого сейфа похитили 9 млн долларов.
  • 1975 — Мухаммед Али (Muhammad Ali) техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера (Chuck Wepner) в Кливленде.
  • 1976 — переворот в Аргентине: военная хунта свергла Исабель Перон, начались политические репрессии.
  • 1980 — убийство правыми боевиками Сальвадорского архиепископа Оскара Ромеро раскрутило спираль насилия гражданской войны.
  • 1989 — танкер "Эксон Вальдез" ("Exxon Valdez") наталкивается на риф вблизи Аляски и теряет 40 000 тонн нефти.
  • 1989 — во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.
  • 1989 — в Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины.
  • 1990 — Ислам Каримов стал президентом Узбекистана.
  • 1999 — после начала войны НАТО против Югославии войска Альянса начали авиационные атаки против объектов на территории СРЮ.
  • 1999 — в результате пожара в тоннеле под Монбланом (Mont-Blanc) погибает 39 человек.
  • 1999 — в национальном парке Цаво (Кения) в результате аварии пассажирского поезда погибли 36 человек, 200 травмированы.
  • 2001 — Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона (Derrick Jefferson) в Мюнхене.
  • 2022 — с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предоставили награду Город-герой Украины таким населенным пунктам: Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка.

Именинники 24 марта

Владимир, Захар, Мартин, Стефан, Петр, Яков.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему во времена СССР Пасха была запретным праздником.

