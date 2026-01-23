Какой праздник отмечают 23 января: церковный календарь

23 января чествуют христианских мучеников, вспоминают важные международные инициативы и необычные неофициальные праздники. Дата также обозначена знаковыми событиями мировой истории.

В мире отмечают День осведомленности о здоровье матерей, Международный день липкого карамельного пудинга. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 января

День памяти святого священномученика Климента

Святой Климент был одним из первых христианских епископов, который пострадал за веру во времена преследований. Его жизнь стала примером духовной стойкости, верности убеждениям и готовности принять мученическую смерть. В церковной традиции Климента почитают как пастыря, который не отрекся от своей миссии даже перед угрозой гибели. В этот день верующие обращаются к нему с молитвами об укреплении веры и выносливости в испытаниях.

День памяти святого мученика Агафангела

Святой Агафангел известен как сподвижник и спутник других христианских мучеников, подвергшихся гонениям за исповедание веры. Его имя связывают с жертвенностью и духовной отвагой. Чествование Агафангела напоминает о ранней истории христианства и людей, которые платили собственной жизнью за право оставаться верными своим убеждениям.

День осведомленности о здоровье матерей

Этот день посвящен вопросам материнского здоровья, доступа к медицинской помощи и поддержки женщин во время беременности и после родов. Он призван обратить внимание на неравенство в системах здравоохранения и важность профилактики. Дата имеет социальное значение и напоминает, что здоровье матерей непосредственно влияет на благосостояние целых обществ.

Международный день липкого карамельного пудинга

Неформальный, но популярный праздник, который прославляет классический британский десерт – sticky toffee pudding. Этот день часто используют как повод для гастрономических экспериментов и семейных чаепитий. Праздник напоминает, что даже в календаре памятных дат есть место для простых радостей и сладких традиций.

Исторические события 23 января

1960 – швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе Триест достигли дна Марианской впадины на глубине 10 915 метров.

1992 – в Киеве состоялся I Конгресс украинцев бывшего Советского Союза.

2001 – на площади Тяньаньмэнь в Пекине произошло групповое самосожжение.

2015 – завершились бои за Донецкий аэропорт, украинские военные вышли из аэропорта и закрепились в окрестностях города.

2020 – Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здоровья международного значения.

2021 – состоялись массовые протесты во многих городах России и мира в поддержку арестованного Алексей Навальный.

