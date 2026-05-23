Какой праздник отмечают 23 мая: все об этом дне
23 мая – это день, в котором переплетаются военная победа, духовное наследие и широкий спектр международных инициатив, напоминающих о различных измерениях человеческой жизни. В Украине эта дата особенно известна как День морской пехоты и День Героев – символы мужества, самопожертвования и борьбы за свободу, объединяющие историческую память и современную реальность.
В то же время в мире 23 мая отмечают десятки тематических и просветительских событий – от экологических и медицинских до культурных и профессиональных. Этот день обращает внимание и на сохранение природы, и на здоровье человека, и на развитие дизайна и спорта. А церковный календарь добавляет духовной глубины, напоминая о святых подвижниках, чья жизнь стала примером веры и служения.
Праздники в Украине и мире
- День морской пехоты Украины
- День Героев
- Международный день традиционных пород животных
- Всемирный день черепахи
- Всемирный день меланомы
- Всемирный день миграции рыб
- Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров
- Всемирный день спортивной борьбы
- Международный день по искоренению акушерских свищей
- День счастливой монетки
- День каштановых свечей
Церковный праздник 23 мая
В этот день Православная церковь чтит обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, который был одним из первых пострижеников Киево-Печерского монастыря и стал выдающимся просветителем и апостолом Ростово-Суздальской земли.
Также 23 мая верующие чтят память преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой, которая посвятила свою жизнь развитию монастырей, переписыванию книг и духовному просвещению родного края.
События этого дня
- 1430 – в битве при Компьене бургундцы взяли в плен Жанну д'Арк, которую впоследствии они продали англичанам.
- 1498 – Джироламо Савонарола сожжен на костре во Флоренции, Италия.
- 1533 – брак короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской признан недействительным.
- 1536 – основана Португальская инквизиция.
- 1592 – в Венецианской республике Святая инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси.
- 1666 – по решению Православного собора расстрижен и подвергнут церковному проклятию протопоп Аввакум Петрович. Начало церковного раскола в Московском царстве.
- 1788 – Южная Каролина ратифицировала Конституцию Соединенных Штатов как восьмой американский штат.
- 1846 – мексиканско-американская война: президент Мексики Мариано Паредес неофициально объявил войну Соединенным Штатам.
- 1877 – провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.
- 1911 – в Лондоне началась Первая Имперская конференция.
- 1927 – В городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой были Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.
- 1938 – убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.
- 1945 – Вторая мировая война: Генрих Гиммлер совершил самоубийство.
- 1949 – в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.
- 1951 – тибетцы подписали соглашение из семнадцати пунктов с Китаем.
- 1953 – в течение 48 часов в Литовской ССР арестованы и депортированы почти 37 тысяч крестьян, которые не вступили в колхозы.
- 1984 – главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.
- 1988 – прощание Мишеля Платини с большим футболом.
- 1995 – выпущена первая версия языка программирования Java.
- 2006 – Сербия признала результаты референдума о суверенитете Черногории.
- 2006 – на Аляске извергается стратовулкан Маунт-Кливленд.
- 2008 – открыта 46 станция Киевского метрополитена – "Красный хутор".
- 2015 – по меньшей мере 30 человек погибли в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики.
Именинники 23 мая
Михаил, Леонтий, Сидор, Куприян, Анисим, Таисия.
OBOZ.UA предлагает узнать, почему неделя состоит именно из семи дней.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.