Какой праздник отмечают 23 мая: все об этом дне

23 мая – это день, в котором переплетаются военная победа, духовное наследие и широкий спектр международных инициатив, напоминающих о различных измерениях человеческой жизни. В Украине эта дата особенно известна как День морской пехоты и День Героев – символы мужества, самопожертвования и борьбы за свободу, объединяющие историческую память и современную реальность.

В то же время в мире 23 мая отмечают десятки тематических и просветительских событий – от экологических и медицинских до культурных и профессиональных. Этот день обращает внимание и на сохранение природы, и на здоровье человека, и на развитие дизайна и спорта. А церковный календарь добавляет духовной глубины, напоминая о святых подвижниках, чья жизнь стала примером веры и служения.

Праздники в Украине и мире

День морской пехоты Украины

День Героев

Международный день традиционных пород животных

Всемирный день черепахи

Всемирный день меланомы

Всемирный день миграции рыб

Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров

Всемирный день спортивной борьбы

Международный день по искоренению акушерских свищей

День счастливой монетки

День каштановых свечей

Церковный праздник 23 мая

В этот день Православная церковь чтит обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, который был одним из первых пострижеников Киево-Печерского монастыря и стал выдающимся просветителем и апостолом Ростово-Суздальской земли.

Также 23 мая верующие чтят память преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой, которая посвятила свою жизнь развитию монастырей, переписыванию книг и духовному просвещению родного края.

События этого дня

1430 – в битве при Компьене бургундцы взяли в плен Жанну д'Арк, которую впоследствии они продали англичанам.

1498 – Джироламо Савонарола сожжен на костре во Флоренции, Италия.

1533 – брак короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской признан недействительным.

1536 – основана Португальская инквизиция.

1592 – в Венецианской республике Святая инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси.

1666 – по решению Православного собора расстрижен и подвергнут церковному проклятию протопоп Аввакум Петрович. Начало церковного раскола в Московском царстве.

1788 – Южная Каролина ратифицировала Конституцию Соединенных Штатов как восьмой американский штат.

1846 – мексиканско-американская война: президент Мексики Мариано Паредес неофициально объявил войну Соединенным Штатам.

1877 – провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.

1911 – в Лондоне началась Первая Имперская конференция.

1927 – В городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой были Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.

1938 – убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.

1945 – Вторая мировая война: Генрих Гиммлер совершил самоубийство.

1949 – в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.

1951 – тибетцы подписали соглашение из семнадцати пунктов с Китаем.

1953 – в течение 48 часов в Литовской ССР арестованы и депортированы почти 37 тысяч крестьян, которые не вступили в колхозы.

1984 – главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.

1988 – прощание Мишеля Платини с большим футболом.

1995 – выпущена первая версия языка программирования Java.

2006 – Сербия признала результаты референдума о суверенитете Черногории.

2006 – на Аляске извергается стратовулкан Маунт-Кливленд.

2008 – открыта 46 станция Киевского метрополитена – "Красный хутор".

2015 – по меньшей мере 30 человек погибли в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики.

Именинники 23 мая

Михаил, Леонтий, Сидор, Куприян, Анисим, Таисия.

