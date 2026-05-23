УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какой праздник отмечают 23 мая: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
465
Какой праздник отмечают 23 мая: все об этом дне

23 мая – это день, в котором переплетаются военная победа, духовное наследие и широкий спектр международных инициатив, напоминающих о различных измерениях человеческой жизни. В Украине эта дата особенно известна как День морской пехоты и День Героев – символы мужества, самопожертвования и борьбы за свободу, объединяющие историческую память и современную реальность.

В то же время в мире 23 мая отмечают десятки тематических и просветительских событий – от экологических и медицинских до культурных и профессиональных. Этот день обращает внимание и на сохранение природы, и на здоровье человека, и на развитие дизайна и спорта. А церковный календарь добавляет духовной глубины, напоминая о святых подвижниках, чья жизнь стала примером веры и служения.

Праздники в Украине и мире

  • День морской пехоты Украины
  • День Героев
  • Международный день традиционных пород животных
  • Всемирный день черепахи
  • Всемирный день меланомы
  • Всемирный день миграции рыб
  • Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров
  • Всемирный день спортивной борьбы
  • Международный день по искоренению акушерских свищей
  • День счастливой монетки
  • День каштановых свечей

Церковный праздник 23 мая

В этот день Православная церковь чтит обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, который был одним из первых пострижеников Киево-Печерского монастыря и стал выдающимся просветителем и апостолом Ростово-Суздальской земли.

Также 23 мая верующие чтят память преподобной Ефросинии, игуменьи Полоцкой, которая посвятила свою жизнь развитию монастырей, переписыванию книг и духовному просвещению родного края.

События этого дня

  • 1430 – в битве при Компьене бургундцы взяли в плен Жанну д'Арк, которую впоследствии они продали англичанам.
  • 1498 – Джироламо Савонарола сожжен на костре во Флоренции, Италия.
  • 1533 – брак короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской признан недействительным.
  • 1536 – основана Португальская инквизиция.
  • 1592 – в Венецианской республике Святая инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси.
  • 1666 – по решению Православного собора расстрижен и подвергнут церковному проклятию протопоп Аввакум Петрович. Начало церковного раскола в Московском царстве.
  • 1788 – Южная Каролина ратифицировала Конституцию Соединенных Штатов как восьмой американский штат.
  • 1846 – мексиканско-американская война: президент Мексики Мариано Паредес неофициально объявил войну Соединенным Штатам.
  • 1877 – провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.
  • 1911 – в Лондоне началась Первая Имперская конференция.
  • 1927 – В городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой были Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.
  • 1938 – убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.
  • 1945 – Вторая мировая война: Генрих Гиммлер совершил самоубийство.
  • 1949 – в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.
  • 1951 – тибетцы подписали соглашение из семнадцати пунктов с Китаем.
  • 1953 – в течение 48 часов в Литовской ССР арестованы и депортированы почти 37 тысяч крестьян, которые не вступили в колхозы.
  • 1984 – главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья.
  • 1988 – прощание Мишеля Платини с большим футболом.
  • 1995 – выпущена первая версия языка программирования Java.
  • 2006 – Сербия признала результаты референдума о суверенитете Черногории.
  • 2006 – на Аляске извергается стратовулкан Маунт-Кливленд.
  • 2008 – открыта 46 станция Киевского метрополитена – "Красный хутор".
  • 2015 – по меньшей мере 30 человек погибли в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики.

Именинники 23 мая

Михаил, Леонтий, Сидор, Куприян, Анисим, Таисия.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему неделя состоит именно из семи дней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

праздникИсториярелигияцерковьсобытиякалендарь
Редакционная политика