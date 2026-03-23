Какой праздник отмечают 23 марта: церковный календарь

23 марта – дата, сочетающая в себе различные события, праздники и памятные моменты из разных сфер жизни. В этот день мир говорит о науке, природе и даже повседневных вещах, отмечая Всемирный день метеоролога, День медведя и другие необычные инициативы.

В то же время верующие чтят память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. История также оставила на эту дату как выдающиеся достижения, так и драматические события, повлиявшие на мир и Украину. Именно поэтому 23 марта отличается своей многогранностью и особым значением.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день метеоролога

Всемирный день медведя

День щенков (в США)

День ОК

День атеиста

День специалиста по работе с бровями и ресницами (День красивого взгляда)

Церковный праздник 23 марта

Православная церковь 23 марта чтит память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, который был ближайшим учеником основателя монастыря Антония и первым пострижником обители. Святой прославился как выдающийся летописец и строгий подвижник, который, несмотря на гонения князей, сумел перестроить Печерский монастырь и украсить Великую церковь византийской живописью.

События этого дня

625 — битва у горы Ухуд (северо-западная часть Аравийского полуострова) между воинами мусульманской уммы Медины во главе с пророком Мухаммадом и курайшитами во главе с Абу Суфианом ибн Харбом из Мекки.

1153 — в Констанце на берегу Боденского озера заключено соглашение между Фридрихом I Барбароссой и Папой Римским Евгением III.

1324 — Папа Римский Иоанн XXII отлучил от церкви германского императора Людовика Баварского.

1400 — пятилетнего вьетнамского императора Чан Тхьеу Де (Trần Thiếu Đế) заставили отречься от престола в пользу деда по матери, государственного чиновника Хо Куи Ли.

1513 — Республика Венеция вступила в Священную Лигу и в Союзе с Лигой боролась с французскими войсками Людовика XII

1534 — после долгой дипломатической волокиты Папа Римский Климент VII в конце концов объявил, что бракосочетание короля Англии Генриха VIII с Екатериной Арагонской остается в силе и церковь не даст королю развод. К этому времени Генрих VIII уже развелся с Екатериной и женился на Анне Болейн.

1568 — Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключили мирный трактат в Лонжимо, закончилась вторая французская религиозная война

1743 — в лондонском королевском театре Ковент-Гарден была выполнена оратория Георга Генделя "Мессия"

1841 — успешный торговец углем и патентами Ричард Биерд открыл первую в Европе публичную фотографическую студию.

1849 — войско сардинского короля Карла Альберта под командованием генерала Хржановского было полностью разгромлено австрийской армией фельдмаршала Радецкого (битва при Новаре)

1857 — Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания первого в мире безопасного пассажирского лифта в пятиэтажном универмаге Эдера Хогвуда на Бродвее в Нью-Йорке.

1868 — основан Университет Калифорнии (UC).

1869 — ученый совет Лейпцигского университета предоставил Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей.

1876 — электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

1891 — в Великобритании впервые использована сетка для футбольных ворот.

1903 — братья Райт подали патентную заявку на "летательную машину", которая была удовлетворена 22 мая 1906.

1906 — в Российской империи разрешили свободное переселение крестьян.

1913 — мощный торнадо четвертой категории разрушил значительную часть города Омаха, штат Небраска, США.

1918 — Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства

1919 — в Милане журналист Бенито Муссолини провел учредительное собрание новой политической партии "Итальянский союз борьбы" и принял титул дуче (день рождения итальянского фашизма)

1928 — Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником

933 — на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра "Крола" 441 голосом "за" против 84 "против" принят закон "О ликвидации тяжелого положения народа и государства". Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора

1935 — президент США Франклин Рузвельт подписал Конституцию Филиппин. Республика Филиппины получила статус автономии в составе США

1939 — Венгрия напала на Словакию, что имело влияние на границы современной Украины

1944 — основан Киевский ботанический сад Академии наук УССР

1950 — основана Всемирная метеорологическая организация. Эту дату отмечают как Всемирный метеорологический день.

1956 — по новой конституции Пакистан перестал быть британским доминионом, провозглашен исламской республикой с федеративным устройством, урду и бенгальский стали государственными языками.

1963 — в Великобритании вышел первый альбом группы "The Beatles" "Please Please Me"

1965 — на мысе Канаверал успешно стартовала ракета Титан с пилотируемым космическим кораблем Джемини-3 с двумя астронавтами на борту.

1966 — в Риме впервые за 400 лет состоялась официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского

1983 — президент США Рональд Рейган провозгласил "Стратегическую оборонную инициативу" в холодной войне с СССР

1988 — Верховный Совет СССР отказал Армении в передаче ей Нагорного Карабаха

1990 — в ответ на решение о выходе Литовской ССР из СССР в Вильнюс были введены советские танки

1994 — в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом

1997 — в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов — рекордное количество для одной операции

1998 — фильм "Титаник" получил 11 "Оскаров"

2001 — орбитальная станция "Мир" затоплена на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане

2005 — российский десантный корабль "Николай Фильченков" пересек государственную границу Украины в районе города Феодосия и без разрешения Киева начал высадку на полигон у горы Опук десанта морской пехоты Черноморского флота

2011 — избран новый настоятель УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук)

2013 — в результате циклона с Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализовал движение транспорта на улицах. Выпало более 50 см снега. В городе действовало чрезвычайное положение

2020 — Украинская Википедия достигла миллиона статей

Именинники 23 марта

Алексей, Василий, Илья, Георгий, Макар, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея.

