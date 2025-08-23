Какой праздник отмечают 23 августа: все об этом дне

23 августа – дата, объединяющая государственные и международные события. В этот день в Украине чествуют государственные символы, а также отмечают памятные даты, связанные с борьбой за свободу, права человека и развитие общества.

В мире отмечают Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день хэштега, Международный день слепых собак, День черной ленты, Международный день памяти о работорговле и ее отмене. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 августа

Церковный календарь

Это завершение празднования одного из 12 главных православных праздников – Успения Пресвятой Богородицы. Праздник символизирует конец периода, когда церковь торжественно чтит событие ухода Божьей Матери из земной жизни и ее вознесения на небеса. В этот день в храмах снова совершают праздничные литургии, читают молитвы к Пресвятой Богородице, а верующие благодарят за Ее покровительство.

Также сегодня – День памяти мученика Луппа. Лупп был верным учеником и слугой святого великомученика Димитрия Солунского. После казни своего наставника он похоронил его тело и начал проповедовать христианство. За это Лупп был подвергнут жестоким пыткам и принял мученическую смерть.

Верующие вспоминают и священномученика Иринея Лионского. Ириней (II в.) – епископ Лиона, богослов и один из отцов Церкви. Самый известный его труд – "Против ересей", где он изложил основы христианского вероучения. Ириней прославился как защитник православия от гностических учений. Его жизнь завершилась мученической смертью.

День Государственного флага Украины

Праздник был введен в 2004 году и отмечается ежегодно 23 августа. Сине-желтый флаг – символ независимости, свободы и национального единства. Синий цвет означает мирное небо, а желтый – плодородные украинские поля. В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии поднятия флага, патриотические марши, флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма

Установлен Европарламентом в 2008 году. Дата выбрана в память о подписании 23 августа 1939 года пакта Молотова–Риббентропа между СССР и нацистской Германией, который фактически начал передел Европы и стал прелюдией ко Второй мировой войне.

В этот день чтят память миллионов жертв тоталитарных режимов, проводят конференции, акции памяти и возложения цветов.

День черной ленты

Символическая акция скорби и напоминания о преступлениях тоталитаризма. Черная лента, прикрепленная к одежде, – знак солидарности с жертвами политических репрессий и войн.

Международный день памяти о работорговле и ее отмене

Провозглашен ЮНЕСКО, чтобы напомнить о трагедии миллионов людей, которые были порабощены в результате трансатлантической работорговли. В этот день чествуют тех, кто погиб, и тех, кто боролся за свободу.

Международный день хэштега

Неофициальный современный праздник, основанный в 2018 году. Хэштег стал символом цифровой коммуникации, объединяя людей по интересам и темам в соцсетях.

День интернета

Отмечают пользователи интернета. Считается, что именно в этот день в 1991 году Всемирную паутину открыли для широкой общественности, что стало началом новой эпохи цифровых технологий.

Международный день слепых собак

Его цель – привлечь внимание к животным с недостатками зрения, напомнить о необходимости их ухода и поощрить к усыновлению.

Исторические события 23 августа

1904 – запатентована автомобильная шинная цепь.

1939 – в Москве подписан Пакт Молотова – Риббентропа и тайный протокол к нему, по которому Европу поделили по сферам влияния Третий Рейх и СССР.

1943 – освобождение Харькова от немецких оккупантов.

1975 – открытие Харьковского метрополитена.

1989 – в 50-ю годовщину подписания советско-германского пакта состоялась акция "Балтийский путь", когда жители Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь длиной почти 600 км – около двух миллионов человек (самая большая живая цепь в мире).

1998 – установлено звание Герой Украины.

2023 – катастрофа Embraer Legacy 600 в Тверской области; 10 погибших, в том числе на борту погибли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Кто родился 23 августа

1754 – Людовик XVI король Франции, казнен 21 января 1793 года.

1811 – Огюст Браве (†1863), французский кристаллограф, автор теории пространственных решеток кристаллов.

1935 – Анатоль Перепадя, украинский переводчик.

1941 – Эд Робертс, американский инженер и предприниматель, разработавший первый коммерчески успешный персональный компьютер Altair 8800 в 1975.

1974 – Сергей Жадан, украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист.

В этот день умерли:

1305 – Уильям Уоллес, национальный герой Шотландии, проводник вооруженной борьбы за независимость

2008 – Томас Гакл Веллер, американский вирусолог, лауреат Нобелевской премии.

2023 – Евгений Пригожин, российский бизнесмен ресторанного бизнеса также основатель ЧВК "Вагнер".

