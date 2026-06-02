Какой праздник отмечают 2 июня в Украине: все об этом дне
2 июня в мире и в Украине отмечают сразу несколько важных событий и праздников. Этот день связан как с духовными традициями, так и с памятными историческими моментами, повлиявшими на развитие разных государств.
Верующие чтят великомученика Иоанна Нового Сучавского и молятся перед Киево-Братской иконой Божьей Матери. В то же время в мире вспоминают о борьбе с расстройствами пищевого поведения и празднуют День провозглашения Итальянской Республики.
В хрониках истории 2 июня осталось днем важных политических решений, научных открытий и событий, изменивших ход времени.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения
- День провозглашения Итальянской Республики
- Международный день проституток
Церковный праздник 2 июня
По новоюлианскому календарю 2 июня православные верующие чтят память великомученика Иоанна Нового, Сучавского – покровителя торговли, пострадавшего за Христа в Белграде Босфорском, а также прославляют чудотворную Киево-Братскую икону Божией Матери, которая, по преданию, в XVII веке чудесным образом приплыла по Днепру в Киев после разрушения Вышгорода татарами.
События этого дня
- 455 – вандалы захватили Рим, после чего грабили его в течение двух недель
- 1537 – Специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
- 1652 – В битве под Батогом казацко-татарские войска под руководством Богдана Хмельницкого разгромили армию Речи Посполитой во главе с М. Калиновским.
- 1842 – увидел свет первый том романа Николая Гоголя "Мертвые души".
- 1851 – Штат Мэн (США) первым ввел на своей территории "сухой закон".
- 1857 – Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
- 1859 – на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.
- 1896 – итальянец Гульельмо Маркони запатентовал радио.
- 1918 – Германская империя и Австро-Венгерская империя юридически признали власть гетмана в Украине.
- 1924 – американский Конгресс предоставил гражданство всем американским индейцам.
- 1946 – в результате проведенного в Королевстве Италия плебисцита ликвидирована монархия и провозглашено создание Итальянской Республики.
- 1953 – коронация Елизаветы II, королевы Великобритании.
- 1962 – Новочеркасский расстрел – в городе Новочеркасске Ростовской области (РСФСР) жестоко подавлена демонстрация рабочих, протестовавших против повышения цен – погибли 24 человека, ранены 39 человек.
- 1976 – Посадка Як-40 в Осокорках;
- 1996 – Украина официально утратила статус ядерной державы;
- 2010 – депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно приняли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора.
Именинники 2 июня
Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария.
