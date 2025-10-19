Какой праздник отмечают 19 октября: все об этом дне

19 октября в Украине и мире отмечают ряд религиозных и светских праздников. Этот день сочетает духовные традиции и профессиональные празднования, а также имеет несколько международных тематических дат. Верующие чтят святого пророка Иоиля, священномучеников Уара и преподобного Иоанна Рыльского. С профессиональным праздником стоит поздравить работников пищевой промышленности.

В мире отмечают Международный день джина с тоником и День осведомленности о раке молочной железы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 октября

Церковные праздники

19 октября православная церковь чтит святого пророка Иоиля – одного из "малых пророков" Ветхого Завета. Иоил предрекал "день Господень" – время обновления мира и пришествия Святого Духа. Образ Иоиля связан с призывом к покаянию, милосердию и духовному очищению.

Также церковь чтит священномученика Уара – христианского воина, погибшего за веру в III веке. По преданию, он тайно посещал заключенных христиан, подкреплял их верой и приносил пищу. Когда власти узнали, его жестоко пытали и казнили.

В этот день почитают и преподобного Иоанна Рыльского – болгарского святого, основателя Рыльского монастыря. Он жил в IX–X веках, был известен своей скромностью, молитвой и исцелениями. Его считают покровителем болгарского народа и примером настоящего смирения.

День работников пищевой промышленности Украины

Каждый год в третье воскресенье октября в Украине отмечают День работников пищевой промышленности. Этот праздник посвящен людям, которые обеспечивают страну продуктами питания, от хлеба и молока до кондитерских изделий.

В этот день чествуют технологов, пекарей, кондитеров, работников мясной, молочной и рыбной отраслей.

Международный день джина с тоником

19 октября в мире отмечают International Gin and Tonic Day – день культового коктейля, который появился еще в XIX веке. Праздник возник в США как дань памяти матери одного из инициаторов – любительницы классического напитка с джином и тоником.

В этот день бармены по всему миру создают оригинальные вариации напитка – с огурцом, лимоном, розмарином или даже лавандой.

День осведомленности о раке молочной железы

Также 19 октября отмечают Международный день осведомленности о раке молочной железы. Это часть глобальной инициативы Breast Cancer Awareness Month, направленной на раннюю диагностику, поддержку пациенток и распространение информации о профилактике. Символом движения является розовый бантик, который в октябре носят миллионы людей по всему миру.

Исторические события 19 октября

1813 – поражение армии Наполеона в "Битве народов" под Лейпцигом.

1918 – созданная во Львове Украинская Национальная Рада Западноукраинской Народной Республики провозгласила образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

1943 – Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.

1947 – начался (19-21 октября) массовый (около 150 тыс. человек) вывоз украинцев в Сибирь.

1955 – советские войска покинули территорию Австрии.

1956 – СССР и Япония подписали в Москве декларацию о прекращении состояния войны.

1961 – в Карлсруэ, (ФРГ), суд (8-19 октября), вынес приговор агенту КГБ Б. Сташинскому, убийце Л. Ребета i С. Бандеры, и признал ответственными за организацию убийств правительство СССР i ЦК КПСС.

Кто родился 19 октября

1862 – Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа, брат Луи Жана Люмьера.

1882 – Боччони Умберто, итальянский художник, скульптор, теоретик футуризма.

1899 – Мигель Анхель Астуриас, гватемальский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1967 года.

1916 – Жан Доссе, французский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980 года.

1952 – Вероника Кастро, мексиканская актриса.

1983 – Ребекка Фергюсон, шведская киноактриса, модель и кинопродюсер.

В этот день умерли:

1745 – Джонатан Свифт, церковный деятель, публицист, сатирик, англоязычный ирландский писатель, известный как автор "Путешествий Гулливера".

1897 – Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов.

1937 – Эрнест Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1908).

2018 – Осаму Симомура, японский и американский химик-органик, биохимик и морской биолог, профессор. Награжден Нобелевской премией по химии.

