Какой праздник отмечают 19 октября: все об этом дне
19 октября в Украине и мире отмечают ряд религиозных и светских праздников. Этот день сочетает духовные традиции и профессиональные празднования, а также имеет несколько международных тематических дат. Верующие чтят святого пророка Иоиля, священномучеников Уара и преподобного Иоанна Рыльского. С профессиональным праздником стоит поздравить работников пищевой промышленности.
В мире отмечают Международный день джина с тоником и День осведомленности о раке молочной железы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 19 октября
Церковные праздники
19 октября православная церковь чтит святого пророка Иоиля – одного из "малых пророков" Ветхого Завета. Иоил предрекал "день Господень" – время обновления мира и пришествия Святого Духа. Образ Иоиля связан с призывом к покаянию, милосердию и духовному очищению.
Также церковь чтит священномученика Уара – христианского воина, погибшего за веру в III веке. По преданию, он тайно посещал заключенных христиан, подкреплял их верой и приносил пищу. Когда власти узнали, его жестоко пытали и казнили.
В этот день почитают и преподобного Иоанна Рыльского – болгарского святого, основателя Рыльского монастыря. Он жил в IX–X веках, был известен своей скромностью, молитвой и исцелениями. Его считают покровителем болгарского народа и примером настоящего смирения.
День работников пищевой промышленности Украины
Каждый год в третье воскресенье октября в Украине отмечают День работников пищевой промышленности. Этот праздник посвящен людям, которые обеспечивают страну продуктами питания, от хлеба и молока до кондитерских изделий.
В этот день чествуют технологов, пекарей, кондитеров, работников мясной, молочной и рыбной отраслей.
Международный день джина с тоником
19 октября в мире отмечают International Gin and Tonic Day – день культового коктейля, который появился еще в XIX веке. Праздник возник в США как дань памяти матери одного из инициаторов – любительницы классического напитка с джином и тоником.
В этот день бармены по всему миру создают оригинальные вариации напитка – с огурцом, лимоном, розмарином или даже лавандой.
День осведомленности о раке молочной железы
Также 19 октября отмечают Международный день осведомленности о раке молочной железы. Это часть глобальной инициативы Breast Cancer Awareness Month, направленной на раннюю диагностику, поддержку пациенток и распространение информации о профилактике. Символом движения является розовый бантик, который в октябре носят миллионы людей по всему миру.
Исторические события 19 октября
- 1813 – поражение армии Наполеона в "Битве народов" под Лейпцигом.
- 1918 – созданная во Львове Украинская Национальная Рада Западноукраинской Народной Республики провозгласила образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.
- 1943 – Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.
- 1947 – начался (19-21 октября) массовый (около 150 тыс. человек) вывоз украинцев в Сибирь.
- 1955 – советские войска покинули территорию Австрии.
- 1956 – СССР и Япония подписали в Москве декларацию о прекращении состояния войны.
- 1961 – в Карлсруэ, (ФРГ), суд (8-19 октября), вынес приговор агенту КГБ Б. Сташинскому, убийце Л. Ребета i С. Бандеры, и признал ответственными за организацию убийств правительство СССР i ЦК КПСС.
Кто родился 19 октября
- 1862 – Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа, брат Луи Жана Люмьера.
- 1882 – Боччони Умберто, итальянский художник, скульптор, теоретик футуризма.
- 1899 – Мигель Анхель Астуриас, гватемальский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1967 года.
- 1916 – Жан Доссе, французский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980 года.
- 1952 – Вероника Кастро, мексиканская актриса.
- 1983 – Ребекка Фергюсон, шведская киноактриса, модель и кинопродюсер.
В этот день умерли:
- 1745 – Джонатан Свифт, церковный деятель, публицист, сатирик, англоязычный ирландский писатель, известный как автор "Путешествий Гулливера".
- 1897 – Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов.
- 1937 – Эрнест Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1908).
- 2018 – Осаму Симомура, японский и американский химик-органик, биохимик и морской биолог, профессор. Награжден Нобелевской премией по химии.
