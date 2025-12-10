Какой праздник отмечают 10 декабря: все об этом дне

10 декабря мир чтит ценности свободы, достоинства и гуманности, которые лежат в основе демократических обществ. Кроме того, 10 декабря связано с именем Альфреда Нобеля, основателя одной из самых престижных мировых наград.

Православные верующие почитают мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. Именины празднуют Ангелины, Степаны и Иваны. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 декабря

Церковный календарь

10 декабря православная церковь чтит мучеников Мину, Ермогена и Евграфа – христиан, пострадавших за веру в III–IV веках. Они отличались непоколебимостью духа, мужеством и способностью защищать невинных, из-за чего эта дата ассоциируется с борьбой за справедливость и правду.

В украинской традиции этот день иногда называли "Минин", и в народе он считался временем, когда следует остерегаться конфликтов и беречь мир в доме. Люди верили, что святые защищают путешественников и всех, кто нуждается в поддержке на жизненном пути.

День прав человека

10 декабря в Украине и мире отмечают День прав человека – годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.

Этот документ стал основой международного правопорядка и символом равенства всех людей независимо от происхождения, национальности, пола или убеждений.

Международный день прав животных

10 декабря также отмечают Международный день прав животных.

Праздник напоминает об этическом отношении ко всем живым существам, необходимости уменьшения эксплуатации и насилия над животными. Волонтерские организации по всему миру в этот день проводят акции, направленные на защиту бездомных, улучшение условий содержания домашних и сельскохозяйственных животных.

День Нобелевской премии

10 декабря – это также День Нобелевской премии. Премии присуждают за наиболее значимые достижения в области физики, химии, медицины, литературы и вклад в дело мира.

Исторические события 10 декабря

1684 – Эдмонд Галлей зачитал на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения.

1901 – в Стокгольме вручены первые Нобелевские премии.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (10 декабря отмечается как День прав человека).

1981 – американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, преимущественно среди гомосексуалов. Позже недуг получил название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД).

1999 – Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Кто родился 10 декабря

1830 – Эмили Дикинсон, американская поэтесса.

1838 – Александр Данилевский, украинский биохимик, физиолог и фармаколог, основоположник биохимии как науки, профессор и заведующий кафедрой медицинской химии и физики, нормальной физиологии и фармакологии в Харьковском университете.

1920 – Клариса Лиспектор, бразильская писательница.

В этот день умерли:

1851 – Карл Дрез, немецкий изобретатель. Среди его изобретений велосипед и печатная машинка. Изобретение Дреза назвали в его честь дрезиной.

1896 – Альфред Нобель, шведский химик, изобретатель, предприниматель и филантроп.

2006 – Августо Пиночет, президент Чили (1974–1990), диктатор.

